Bonucci-Correa, pazza idea per Juventus e Inter

Dopo l’affare che ha portato Cuadrado in nerazzurro, le strade di Inter e Juventus potrebbero tornare nuovamente ad incrociarsi

Inter e Juventus sono sempre state due società in forte sinergia tra loro. I giocatori passati da un club all’altro sono stati numerosi, e malgrado la rivalità calcistica particolarmente sentita dai tifosi gli affari non sono mai mancati. Questa volta, in maniera particolarmente clamorosa, si potrebbe ritornare a parlarne con maggiore enfasi.

Nell’ultimo periodo si è discusso molto circa il trasferimento di Juan Cuadrado all’Inter. Il terzino colombiano è a tutti gli effetti un rinforzo tecnico di valore, che sostituirà egregiamente l’altrettanto egregio lavoro svolto da Dumfries, con il quale presumibilmente si alternerà. La trattativa ha fatto rumore per il passaggio, anche se a costo zero, di un calciatore della Juve all’Inter, due squadre rivali. I due club intanto lavorano al futuro.

Non si tratta però di un colpo in entrata e in uscita, bensì di una scelta ben precisa su due calciatori delle loro rispettive rose. I calciatori in questione sono Leonardo Bonucci e Joaquin Correa, e Juve e Inter hanno mosso una decisione a sorpresa sui loro rispettivi cartellini.

Inter e Juventus, ecco chi parte e chi resta

Sia dai nerazzurri che dai bianconeri le operazioni date per papabili sono numerose, ma è importante anche mantenere un organico ben definito, per quanto possibile. Gli acquisti sono importanti, ma soprattutto le conferme hanno un ruolo fondamentale nelle scelte del tecnico. Nelle ultime ore un rumors relativo a Inter e Juve ha sorpreso e non poco i tifosi dei due club, abbastanza contrariati riguardo questa possibilità.

Sui social è nata una vera e propria bomba e due giocatori rispettivamente di Inter e Juventus potrebbero clamorosamente essere rimossi dalla lista trasferimenti. Nelle ultime settimane si parlava di trattative

Ebbene sì, Correa e Bonucci potrebbero rimanere nei loro rispettivi club. Specialmente per il centrale italiano si era mosso il club dell’Ajax, presentando anche un’offerta interessante. Ma per il momento le cose rimarranno così. Stesso discorso per l’argentino ex Lazio.

Situazione più complessa per il calciatore che, solo qualche anno fa, l’Inter pagò oltre 30 milioni di euro. Il club vorrebbe cederlo, ma solo a titolo definitivo e al momento non ci sono acquirenti. Si era discusso riguardo a voci dall’Arabia ma visto anche le difficoltà a comprare un nuovo attaccante, la permanenza di Correa è sempre più probabile.