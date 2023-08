Mercato, su due calciatori l’Inter alza il muro: non si muovono!

L’Inter alza il muro su due calciatori, che non si muoveranno in questa sessione di mercato: tutte le ultime novità

Il mercato dell’Inter prosegue senza sosta con il lavoro di Marotta e Ausilio che vogliono al più presto consegnare una rosa competitiva a Simone Inzaghi, in vista della prima giornata di campionato. Sono andati via giocatori fondamentali come per esempio Onana e Brozovic, con Skriniar che ha rotto con l’ambiente e ha lasciato a zero.

La situazione economica dell’Inter è più che chiara. In caso di offerte importanti, non esistono giocatori incedibili. A maggior ragione se si tratta di elementi che non si sono espressi al meglio, come per esempio Joaquin Correa e Robin Gosens.

Il club nerazzurro ha valutato con attenzione gli interessamenti ricevuti per Gosens. Il giocatore vorrebbe tornare in Germania, giocare da protagonista in Bundesliga per poi essere convocato dalla nazionale tedesca per Euro 2024.

Ma al momento non ci sono i margini per un trasferimento a titolo definitivo. Nessuno si avvicina alla richiesta di 15-18 milioni di euro per la sua cessione ed è per questo che la sua permanenza a Milano non è scontata. Per Correa, invece, la situazione è più particolare con l’unica vera opzione rappresentata dall’Arabia Saudita.

L’Inter alza il muro per Correa e Gosens

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, senza offerte soddisfacenti Correa e Gosens resteranno all’Inter. Così, si fermerebbe il mercato in entrata del club nerazzurro. Per l’esterno tedesco, Union Berlino e Wolfsburg non hanno sferrato l’offensiva giusta e così salterebbe l’arrivo di Carlos Augusto del Monza.

A differenza di Gosens, Correa vuole restare all’Inter. Perché è legato a Inzaghi e al momento è il terzo attaccante. Dall’Arabia Saudita sono arrivati degli interessamenti, ma nessuna offerta ufficiale. Per la sostituzione del Tucu si è parlato anche dell’eventuale ritorno di Alexis Sanchez.

Marotta lavora incessantemente per piazzare questi due giocatori ed effettuare un upgrade nei rispettivi ruoli. L’esperienza di Gosens e Correa è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che non hanno fatto esprimere al meglio i due.

Però hanno favorito l’esplosione di altri giocatori, come per esempio di Federico Dimarco che è diventato un titolarissimo e sta facendo bene anche con la nazionale italiana. Servono, dunque, delle offerte e in questi casi si vede la bravura dei procuratori e anche della dirigenza, che forse dovrebbe abbassare un po’ le pretese economiche. O comunque favorire altre formule di trasferimento.