Con l’Inter è finita: clamoroso ritorno dopo 4 anni

L’Inter ha deciso: un calciatore dell’attuale rosa, fuori dai piani di Inzaghi, verrà ceduto. Possibile il ritorno nel suo vecchio club.

Un passo in avanti, uno indietro. L’Inter, al termine di un lungo braccio di ferro con il Bayern Monaco, è riuscita ad esempio a definire l’acquisto di Yann Sommer (6 milioni).

Sfumato invece, a meno di clamorosi colpi di scena, l’ingaggio di Gianluca Scamacca promesso sposo dell’Atalanta. I nerazzurri, adesso, si metteranno alla ricerca di un altro centravanti: i nomi sono quelli di Beto dell’Udinese e Folarin Balogun dell’Arsenal. Profili costosi: ecco perché il club, prima di piazzare l’affondo vincente, cercherà di concretizzare qualche cessione in modo tale da aumentare il budget a disposizione.

Diversi i componenti dell’attuale rosa in lista di sbarco. Uno di questi risponde al nome di Joaquin Correa, autore di appena 4 gol e 3 assist in 41 apparizioni complessive. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta da ormai diverso tempo si è messo al lavoro al fine di trovargli una sistemazione alternativa tuttavia lo stipendio percepito dall’argentino (ovvero 3.5 milioni netti all’anno) e le richieste economiche della società (almeno 30 milioni) hanno reso quanto mai in salita il percorso che porta al divorzio.

Inter, è finita: la cessione è ormai all’orizzonte

Segnato poi il destino di Stefano Sensi, rientrato alla base dopo la buona esperienza vissuta in prestito al Monza. Il 28enne alla corte di Raffaele Palladino si è imposto, diventando una delle colonne portanti dei brianzoli: 28 le presenze totalizzate in campionato, “condite” da 3 reti e 2 passaggi vincenti.

Nonostante sia tornato ad essere un calciatore sano dal punto di vista fisico (solo 4 partite saltate per infortunio), il tecnico Simone Inzaghi lo ha inserito nella lista dei giocatori sacrificabili dando mandato alla dirigenza di provare a venderlo nel minor tempo possibile.

Il Monza, dal canto suo, in questi giorni ha riattivato i canali di comunicazione con l’obiettivo di regalarlo ancora al proprio tecnico. Alla corsa, inoltre, si è iscritto il Betis Siviglia alla ricerca di un play basso abile sia in fase di copertura che nell’impostazione del gioco. Occhio, inoltre, ad un’altra possibile destinazione per Sensi.

Il classe 1995, in particolare, potrebbe tornare al Sassuolo che sta valutando l’idea di cedere Maxime Lopez in Spagna (pervenuta un’offerta da 15 milioni). Un gioco ad incastri, che può sbloccarsi da un momento all’altro. Marotta attende, la strategia è pronta. Il calciatore ha un solo anni di contratto e per partire nuovamente in prestito deve rinnovare. In ogni caso il suo futuro è segnato, e sarà lontano dall’Inter.