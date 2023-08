Mercato Roma, Mourinho furioso: un pezzo da 90 vicino all’addio

La Roma, per accontentare le richieste di Mourinho, è disposta a cedere un big giallorosso. La proposta è sul tavolo.

Clima teso in casa Roma. Il club, dopo un avvio sprint di mercato caratterizzato dagli acquisti di Houssem Aouar ed Evan Ndicka nonché dalle cessioni che hanno consentito di rispettare gli obblighi imposti dalla Uefa, si è di fatto fermato.

Nella capitale sono arrivati Rasmus Kristensen e Diego Llorente ma i due ex Leeds, nei piani di José Mourinho, non sono destinati ad avere un ruolo di primo piano. Il tecnico vuole un centravanti di qualità ma finora i suoi appelli sono rimasti inascoltati. I giallorossi, come noto, almeno fino a marzo dovranno fare a meno di Tammy Abraham infortunatosi durante l’ultima partita di campionato.

Da qui la necessità di rimpolpare il reparto offensivo che, al momento, può contare sui soli Paulo Dybala (12 partite saltate per infortunio) e Andrea Belotti (zero gol nell’ultimo campionato). La scelta inizialmente era ricaduta su Gianluca Scamacca ma le richieste economiche del West Ham ed il blitz messo a segno dall’Atalanta hanno obbligato il direttore generale Tiago Pinto a spostare altrove il proprio mirino.

Roma, imminente la cessione di un big: in arrivo 30 milioni

Sfumato Roberto Firmino passato all’Al-Ahli, il manager si è fatto avanti per Alvaro Morata tuttavia i 20 milioni richiesti dall’Atletico Madrid rendono quanto mai in salita la pista che conduce alla fumata bianca. Nella lista dei possibili acquisti restano quindi soltanto Marcos Leonardo e Marko Arnautovic. La Roma, in particolare, sta valutando l’idea di prenderli entrambi sfruttando i proventi di un’imminente cessione di un big.

Il Nottingham Forest vuole Roger Ibanez facendo sapere di essere disposto a mettere sul piatto 25 milioni pur di chiudere la trattativa in tempi brevi. La Roma ne vorrebbe almeno 30 (il 10% andrà girato all’Atalanta) tuttavia la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare presto. L’operazione in questione, infatti, risolverebbe i problemi di liquidità dei capitolini e garantirebbe a Pinto la potenza di fuoco necessaria per esaudire le richieste di Mourinho.

Sul calciatore ci sono anche club arabi, ma quel che è certo è che Ibanez potrebbe essere sacrificato sul mercato. Sono quindi giornate intense per la Roma, che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato la partenza a titolo definitivo di Gonzalo Villar. Lo spagnolo, reduce dall’esperienza vissuta in prestito al Getafe, è stato acquistato dal Granada per 1.5 milioni più il 30% dell’eventuale, futura cessione.

In fase di definizione, poi, l’ingaggio di Renato Sanches. Il Paris Saint Germain ha aperto al prestito con diritto di riscatto (12-13 milioni). Restano da limare gli ultimi dettagli ma l’operazione va considerata chiusa. Un nuovo rinforzo per Mou, in attesa del centravanti tanto invocato.