Colpo Juve in difesa: 30 milioni cash

Il calciomercato bianconero è destinato a decollare nelle prossime settimane: colpo da 30 milioni, ecco di chi si tratta

Un’estate decisamente turbolenta e movimentata quella che sta vivendo la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo un’annata assolutamente deludente, la ‘Vecchia Signora’ ha ben chiari in mente gli obiettivi per l’imminente nuova stagione.

Tornare a vincere, a competere ad alti livelli, magari lottare col Napoli fino alla fine per il prossimo tricolore. Ed è una naturale conseguenza che il calciomercato estivo, per la ‘Vecchia Signora’, continui ad essere un fattore imprescindibile. Uno dei reparti su cui Cristiano Giuntoli ha sicuramente intenzione di lavorare con decisione da qui al 1 settembre è sicuramente la difesa.

Si è parlato a lungo dell’addio di Juan Cuadrado che dopo otto stagioni, a parametro zero, ha finito per scegliere l’Inter per l’immediato futuro. Un ‘tradimento’ che in quel di Torino non avrà certamente fatto piacere ai tifosi della ‘Vecchia Signora’. Al centro della retroguardia, invece, è ormai fuori dai piani di Massimiliano Allegri Leonardo Bonucci.

Il difensore di Viterbo, 36 anni, rimane in scadenza tra un anno con la Juventus. Ma l’ipotesi di un divorzio nell’immediato resta assolutamente in piedi.

Colpaccio in difesa: Juve, servono 30 milioni

Sulla corsia mancina, invece, la società piemontese potrebbe dare il benservito ad Alex Sandro: il brasiliano, nonostante il rinnovo automatico fino al 2024, non è più una priorità per il tecnico di Livorno. Accanto a Bremer, che pure è stato accostato a diverse grandi squadre, arriverà sicuramente un nuovo centrale.

Ed uno dei nomi che nelle ultime settimane ha preso decisamente quota è quello del francese ex Barcellona Jean-Clair Todibo. In scadenza nel 2027 e reduce da due anni e mezzo ad alti livelli con la maglia del Nizza, il 23enne è un profilo che piace molto alla ‘Vecchia Signora’.

A riportare l’indiscrezione è stato ‘RMC Sports’ che alimenta indiscrezioni arrivate dalla Francia riguardo ad un forte interesse bianconero per l’ex prodigio blaugrana. Il classe 1999, però, viene valutato non meno di 30 milioni di euro dalla società rossonera: ecco perchè al momento per la Juve la strada sarebbe decisamente in salita.

Difficile, infatti, credere che la ‘Vecchia Signora’ possa sborsare una cifra così elevata da qui a fine agosto. Il giocatore, d’altro canto, avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Serie A, alla corte di Massimiliano Allegri. Nella sua ultima stagione Todibo ha collezionato ben 46 presenze con il Nizza, tra campionato e coppe, con 4007′ sul rettangolo verde.