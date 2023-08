Juventus gelata: irrompe il Tottenham quando sembrava fatta

Problemi per la Juventus, sembrava anche già fatta ma ecco che irrompe il Tottenham: il calciatore potrebbe andare a Londra.

Con l’esclusione dalle coppe europee sarà ancora più difficile condurre un buon mercato per la Juventus, ferma per adesso all’innesto interessante di Timothy Weah. Il ventitreenne ‘figlio d’arte’ non può senza dubbio essere l’unico rinforzo, soprattutto per una squadra che punta a tornare a vincere. La priorità per i bianconeri non è lo scudetto, ma soprattutto tornare in Champions League, una situazione considerata come un obbligo dal club.

Dopo un anno senza coppe, sarebbe deleterio un’altra annata senza Champions, una perdita di introiti che risulterebbe devastante. Ora la priorità del club è cedere, bisogna abbassare il monte ingaggi e non è esclusa la partenza di qualche big. Il candidato numero uno alla cessione è Dusan Vlahovic, si tratta ormai da giorni di un possibile scambio (con conguaglio a favore) con l’ex Inter Romelu Lukaku. Ma non c’è solo questa tra le priorità del club.

Il club bianconero cerca almeno un rinforzo a centrocampo, e sta trovando molte difficoltà a completare questo reparto. Sia Milinkovic Savic che Kessiè hanno preferito i soldi dell’Arabia Saudita alla Serie A e al club torinese ed ora l’ex ds del Napoli dovrà trovare nuove strade. Anche una nuova pista è ora più complicata.

Juventus gelata: incredibile

Giuntoli era pronto all’affondo per il centrocampista dell’Arsenal Thomas Partey. Il calciatore ha caratteristiche simili a Kessiè e la Juve lo aveva individuato subito come sua alternativa. Partey ha un costo di 25 milioni, ma sulle sue tracce ci sono diversi club. Tra questi potrebbe esserci il Tottenham di Postecoglou, a caccia di rinforzi in quella zona del campo.

Gli Spurs sono arrivati ottavi in classifica nella passata stagione deludendo le aspettative, ma mettendo subito a segno colpi come Solomon, Vicario e Maddison. Ora, l’obiettivo sarebbe quello di rendere ancor più forte la linea mediana grazie ad un calciatore di livello internazionale come Partey.

La Juventus conta sull’operato di Cristiano Giuntoli che per adesso, ma lui è lì da poche settimane, non ha ancora portato a nuovi arrivi. I bianconeri vorrebbero continuare ad aggiornarsi con l’entourage del calciatore sperando che l’ivoriano abbia comunque voglia di tornare in Serie A e vestire una nuova maglia a strisce.

Certo però, l’arrivo del londinesi non rende facili le cose e non c’è solo il Tottenham a volere Thomas. Quella dei bianconeri sembrerebbe non essere la scelta numero uno per il ventiseienne, tra l’altro su di lui come per molti c’è anche l’ombra dell’Arabia Saudita, ma intanto che il centrocampista centrale non firma c’è ancora speranza per tutti.

Anche per la Juventus appunto, a cui non dispiacerebbe la spesa necessaria per il calciatore che potrebbe lasciare i Gunners dopo una lunga esperienza.