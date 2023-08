United, Onana subito nel caos: è guerra aperta nel club

Inizia con i nervi tesi l’avventura al Manchester United per André Onana: il portiere già litiga con un compagno.

Dopo appena una sola stagione, si è chiusa l’esperienza di André Onana in Serie A. Il portiere camerunense ha lasciato l’Inter per approdare al Manchester United per 62 milioni di euro, permettendo ai nerazzurri di effettuare una grossa plusvalenza.

Tenuto inizialmente in panchina da Inzaghi, Onana ha dimostrato il suo valore al tecnico nerazzurro, riuscendo a scalzare Handanovic e a divenire il nuovo portiere titolare dell’Inter fornendo ottime prestazioni. I tifosi nerazzurri si erano subito affezionati a lui, ma l’offerta del Manchester United era davvero irrinunciabile per il club milanese che ha così accettato di cedere il camerunense dopo solo un anno.

Trasferimento voluto anche dallo stesso Onana che nel giorno dell’ufficialità dichiarò come fosse onorato di vestire la maglia del Manchester United e di poter lavorare di nuovo con Erik Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Ajax. Tuttavia, l’avventura con i Red Devils non è iniziata nel migliore dei modi per il portiere camerunense che nell’ultimo match contro il Borussia Dortmund ha già litigato con un suo compagno di squadra, ovvero Harry Maguire.

Manchester United, Onana furioso con Maguire: ecco il motivo

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione e le squadre stanno lavorando duramente per farsi trovare pronte. Stagione che segnerà il ritorno del Manchester United in Champions League ed i Red Devils hanno voglia di tornare ad essere protagonisti. La squadra allenata da Ten Hag si trova al momento negli Stati Uniti e sta disputando delle amichevoli per mettere minuti nelle gambe.

Arrivato dall’Inter per 62 milioni di euro, Onana è stato subito scelto dal tecnico olandese per essere titolare al posto di De Gea che ha salutato non rinnovando il proprio contratto. Purtroppo per il portiere, la sua nuova avventura non è iniziata con il piede giusto e nella sconfitta per 3-2 contro il Borussia Dortmund sono già volate parole grosse tra lui ed Harry Maguire, reo di non aver difeso bene in un’occasione concessa ai gialloneri.

In un video che è divenuto subito virale, infatti, si vede Onana infuriarsi come non mai con il difensore inglese dopo aver fatto una parata importante, gridandogli di tutto. Maguire è stato uno dei peggiori calciatori della scorsa stagione e il club gli ha, tra l’altro, tolto la fascia di capitano.

Onana, però, non ha intenzione di fare brutte figure per colpa del difensore ed ecco perché, seppur fosse un’amichevole, si è infuriato con lui, pretendendo più concentrazione da parte sua. Il portiere sognava di giocare per il Manchester United, ma la sua esperienza nel club inglese sembra non essere iniziata nel migliore dei modi e la sensazione è che il suo rapporto con Maguire nel corso della stagione potrebbe incrinarsi ulteriormente qualora il difensore inglese dovesse continuare ad offrire prestazioni deludenti.