Dimissioni Luis Enrique: la verità del Psg

Luis Enrique vorrebbe già dimettersi dal Psg dopo il caos Mbappé-Campos. Ma il club racconta una versione dei fatti differente.

L’estate per i tifosi parigini è più turbolenta che mai. Al Psg sta accadendo davvero di tutto. Dalle partenze eccellenti di campioni come Leo Messi all’affaire Mbappé, sono tantissimi i motivi di agitazione all’interno del club più ricco di Francia.

L’ultimo grande scossone è arrivato però dalla Spagna. Nelle scorse ore si è infatti diffusa una voce clamorosa: Luis Enrique avrebbe deciso già di rassegnare le dimissioni, a causa dell’incredibile caos che avvolge il club in questo momento. Una notizia però che il Psg ha voluto smentire completamente, raccontando tutta la propria verità.

Al di là di rumors, notizie e smentite varie, una cosa appare certa. Per un hombre vertical come l’allenatore asturiano, lavorare in queste condizioni è insopportabile. A scatenare ovviamente il grande caos attorno al club è soprattutto la situazione Mbappé. La rottura tra il club e il più forte calciatore al mondo è infatti ormai acclarata e serve trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

Kylian vorrebbe restare un altro anno al Psg per poi andarsene in scadenza al Real Madrid il prossimo anno. Al-Khelaifi, dal canto suo, non vuol saperne e lo ha messo di fronte a un aut aut: o rinnova o deve andarsene subito, in questa sessione di mercato, per non finire fuori rosa. Una soap opera piena di colpi di scena che sta finendo per coinvolgere tutti, anche gli altri grandi personaggi del Psg, a quanto pare ritenuti ‘colpevoli’ dai vertici del club per quanto accaduto. Tra questi anche un uomo che rappresenterebbe per Luis Enrique la garanzia di continuità. Da qui le voci su un suo prematuro addio.

Psg, che caos: il club smentisce la voce sulle dimissioni di Luis Enrique

A quanto trapela, a pagare per la questione Mbappé potrebbe essere anche Luis Campos. Secondo quanto riferito da Le Parisien, l’attuale mercato del club, realizzato a stretto contatto con il suo fidato Jorge Mendes, non sta piacendo minimamente ad Al-Khelaifi. E a questo si aggiunge la sua vicinanza al fuoriclasse francese, che di certo non depone a suo favore.

Per questo secondo la nota testata il dirigente potrebbe essere allontanato a settembre, alla fine del mercato. Un’eventualità che però non piace minimamente a Luis Enrique, e che avrebbe portato alla notizia delle sue presunte dimissioni.

A far trapelare la notizia del possibile addio del tecnico asturiano al club parigino è stata nella serata del 3 agosto il quotidiano spagnolo Marca. Una vera bomba che ha fatto rumore in tutto il mondo. Per il club parigino si tratterebbe infatti di un ulteriore danno a livello di immagine, oltre che tecnico, dopo quello che sta già causando tutto l’intrigo Mbappé.

E proprio per questo motivo la società ha deciso stavolta di agire tempestivamente, smentendo in maniera immediata le voci provenienti dalla Spagna: “Questi rumor sono ridicoli e del tutto fuori luogo, non hanno senso“. Una smentita secca e durissima, che di fatto chiude la questione in maniera definitiva. Anche se in questo momento di definitivo, in casa Psg, sembrerebbe esserci davvero poco e nulla.