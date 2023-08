Calciomercato Milan, arriva il figlio d’arte: colpo per Pioli

Il Milan non si vuole più fermare. Ancora un colpo a centrocampo per Stefano Pioli, il figlio d’arte è pronto a giocare in Champions League

La maglia rossonera suo padre l’ha vestita per poco tempo. Ora il figlio d’arte è pronto a seguire le orme del celebre centrocampista argentino, che ha regalato giocate di classe infinita. Ora il Milan lo segue da tempo per chiudere subito l’affare decisivo.

La dirigenza rossonera vuole così puntellare ancora la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un motivo in più per far tornare a sognare i tifosi del Milan, che non vedono l’ora di essere in lotta nuovamente per lo Scudetto dopo una stagione con poca continuità.

La società milanese vuole puntare in alto dopo la rivoluzione a livello dirigenziale prima e poi a livello di rosa partendo dalla cessione eccellente di Sandro Tonali. La sessione estiva di calciomercato è stata scoppiettante con colpi importanti anche dal punto di vista internazionale.

Calciomercato Milan, chiusura immediata: arriva dall’Argentina

La big della Serie A è pronta a stupire tutti con colpi super interessanti volando perfino in Sudamericano per innesti di qualità assoluta. Il figlio d’arte è davvero un profilo da seguire attivamente: la concorrenza è alta, già si parla molto bene delle qualità del classe 2003.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il Milan continua a monitorare attentamente il centrocampista Federico Redondo, figlio d’arte di Fernando. L’argentino è stato uno dei migliori giocatori del Mondiale Under 20 mettendo in mostra tutta la sua classe.

Negli anni Duemila anche suo padre ha vestito la maglia rossonera, ma ha detto addio presto al mondo del calcio a causa di numerosi infortuni. Nelle movenze in campo ricorda tanto papà Fernando con la sua valutazione che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Chi lo prende subito, farà un affare.

Attualmente è protagonista con la maglia dell’Argentinos Juniors, ma è pronto anche a sbarcare subito in Europa per disputare la Champions League. Il Milan vorrebbe chiudere subito l’affare. Il centrocampista argentino ama giocare proprio davanti alla difesa ed è nato a Madrid, quando suo padre incantava al Bernabeu vestendo la maglia del Real.

Un nuovo possibile affare in casa rossonera andando a rinforzare ulteriormente la mediana a disposizione di Stefano Pioli con un profilo giovane, ma già ricco di classe soprafifna.