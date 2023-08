Altro che Michelle Hunziker: Tomaso Trussardi l’ha dimenticata

Un colpo di scena nel mondo del gossip, Michelle Hunziker è dimenticata da Tomaso Trussardi, che ha mostrato un particolare feeling con una regina del web.

La conduttrice svizzera è stata sposata all’imprenditore bergamasco per dieci anni, il loro rapporto è finito e con grande sorpresa alcune indiscrezioni vedono lo stesso Trussardi pronto per una nuova storia d’amore importante.

Da una parte c’è un imprenditore importante, dall’altra invece una delle conduttrici più amate di Italia. La storia tra Trussardi e la Hunziker è finita con la separazione dopo dieci anni di matrimonio, per un legame molto importante nella vita della presentatrice.

La Hunziker ha il curioso primato di essere la nonna più sexy d’Italia, mentre Trussardi – a sua volta – si è rituffato nel lavoro e fa discutere per un feeling speciale mostrato con una influencer, che è destinata a far discutere quanti seguono le pagine di gossip.

Trussardi, che feeling con l’influencer

Una situazione particolare vede coinvolti così l’imprenditore e una influencer dal grande seguito, che nel corso di quest’estate ha infiammato il pubblico da casa con scatti roventi. Il tutto sarebbe avvenuto a margine di un evento dove era presente Trussardi e con l’influencer come madrina, come riporta Gossipetv. In un evento a Paestum nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere il feeling tra Trussardi e Dayane Mello, ex concorrente dell’Isola dei famosi nonché una delle più apprezzate influencer su Instagram.

Che ci sia l’amore fra i due forse è ancora presto per dirlo, ma le indiscrezioni raccolte dai giornali di gossip raccontano comunque di un feeling speciale fra i due. Nel backstage della sfilata l’uomo d’affari avrebbe preso in braccio la modella, di certo un gesto importante che fa capire almeno un grado di confidenza alto tra il bergamasco e la sudamericana. Il tutto è stato immortalato da una storia postata su Instagram da Gionathan Contino, hair stylist dell’evento, che ha infiammato gli amanti del gossip che già sognano una storia d’amore tra i due.

Trussardi, dopo la fine del rapporto con Michelle Hunziker, non ha avuto compagne ufficiali ed è molto riservato in materia di gossip, mentre Dayane Mello è ovviamente molto corteggiata, ma non è mai uscita pubblicamente allo scoperto con qualche nuova fiamma. Se l’evento di Paestum sarà l’indicatore di un amore si scoprirà solamente in seguito, per il momento resta la forte suggestione per i fan di entrambi.