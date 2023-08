Inter, colpo in casa Real Madrid: arriva a prezzo stracciato

In casa Real Madrid l’Inter ha trovato ciò che cerca. Sembra infatti che il tassello mancante possa arrivare ad un prezzo storico

Per quanto il mercato dei nerazzurri si possa considerare di ottimo livello, ci sono ancora delle mancanze a cui bisognerebbe sopperire. Su tutte vi rientra la questione portiere, con Onana che dopo essere stato ceduto al Manchester United per circa 60 milioni di euro non è ancora stato rimpiazzato a dovere. La porta avrà dunque la priorità in questo senso.

Gli estremi difensori sondati dall’Inter soprattutto all’estero sono numerosi. Il nome più in voga è sicuramente quello di Sommer, portiere svizzero attualmente di proprietà del Bayern Monaco. Il club nerazzurro è ormai vicino a chiudere per questa estenuante trattativa, una situazione che ormai va avanti davvero da settimane.

Inizialmente la pista per il classe 1988 sembrava essersi raffreddata, ma dopo Marotta e Zhang hanno optato per chiudere. Il patron asiatico dell’Inter, insieme alla dirigenza, ha messo però un altro nome nel mirino. Decisamente meno sponsorizzato, ma nel complesso molto più promettente. Avere dei portieri di esperienza è una cosa positiva, ma non deve essere una condizione insindacabile. Per il benestare della progettualità si deve pensare al futuro.

L’Inter “pesca” in casa Madrid

E quale modo migliore per farlo, se non accaparrarsi un giovane talento? Per questo motivo i nerazzurri hanno deciso di fare la spesa in Spagna, cercando di mettere le mani su un giocatore di grandi prospettive. Si tratta di Andrij Lunin, giovane portiere classe 1999 attualmente di proprietà del Real Madrid. Di stazza imponente, grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, è dotato di ottimi riflessi ed è perfetto in fase di impostazione.

Caratteristiche che a Simone Inzaghi farebbero decisamente comodo, per il suo tipo di approccio. Approccio che vede coinvolti anche i portieri durante fase di costruzione. I nerazzurri hanno saggiamente deciso di puntare sul portiere citato sopra, ovvero il giovane ucraino Lunin. A confermarlo è il sito di Interlive, con delle condizioni di assoluto vantaggio per un giocatore così giovane e promettente.

Si tratta infatti di un elemento che potrebbe essere acquistato anche per 3 o 4 milioni di euro. Meno di 20 presenze col Real Madrid e un anno alla scadenza, sono parte di uno scenario che potrebbe portare gli spagnoli a cedere la loro “promessa” anche per pochi soldi, pur di monetizzare e non perderlo a parametro zero.

Da tempo considerato come uno dei giovani talenti del calcio mondiale Lunin potrebbe ora trovare la sua consacrazione e sicuramente il calciatore gradisce una piazza come quella di Milano.