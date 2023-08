Comunicato UFFICIALE: Juve, ha rescisso dopo due giorni

Alla Juve tiene banco il mercato complicato di questa estate, ma altre informazioni riportano alla luce una spiacevole storia per i tifosi.

Ci sono situazioni, di carriera ma soprattutto di vita, da cui non è facile venire fuori. E le ultime notizie sembrano purtroppo confermare questa indicazione, almeno se pensiamo a un giocatore che arriva da una recente esperienza in Serie A. Ormai ex giocatore della Juve, dopo la risoluzione del contratto negli scorsi giorni, si ritrova con una carriera in caduta libera, dopo le grandi promesse fatte solo fino a pochi anni fa.

Al centro della vicenda c’è Mohamed Ihattaren, meteora dei bianconeri e del campionato italiano, di recente svincolatosi e subito scontratosi con nuovi problemi in un club con cui trattava l’ingaggio. Il giovane olandese di origini marocchine era considerato uno dei maggiori talenti in circolazione in Europa, ma a soli 21 anni in compiuti la sua caduta pare ormai senza freni. La Juve lo aveva acquistato a prezzo di saldo, per quasi 2 milioni di euro, nell’estate del 2019 dal PSV Eindhoven.

Potenzialmente un colpo di mercato, che era stato mandato in prestito alla Sampdoria per maturare. Ma a Genova Ihattaren non ha mai visto il campo, e dopo pochi mesi la sua esperienza era già conclusa. L’attaccante aveva abbandonato il club, ufficialmente senza avvisare nessuno, per rientrare in Olanda, e a gennaio del 2022 la Juve lo girò in prestito all’Ajax. Un’altra avventura in chiaroscuro, per l’ex promessa del PSV: appena 5 apparizioni con la squadra giovanile dei Lancieri, e solo 4 minuti in Coppa d’Olanda con la squadra maggiore. Poi, il mesto ritorno a Torino.

Non finiscono i guai per Ihattaren: l’ex Juve di nuovo senza club dopo due giorni

Alla base di tutto sembrano esserci gravi problemi di depressione, che stanno gravando sulla carriera del giocatore. Dal dicembre del 2022, teoricamente Ihattaren è rientrato alla Juventus, ma di fatto non è mai entrato nella rosa bianconera, rimandendone ai margini, in attesa di decidere cosa fare.

A fine luglio, il club ha annunciato l’avvenuta risoluzione consensuale con il giocatore, augurandogli buona fortuna, ma purtroppo le cose non sono andate come previsto per Ihattaren. Ora il calciatore ha dovuto fare i conti con una nuova serie di problemi.

L’attaccante olandese aveva infatti trovato un accordo con il Samsunspor, società della seconda divisione turca, ma all’improvviso tutto è saltato nel giro di un paio di giorni. Il 3 agosto, un comunicato ufficiale del club ha evidenziato come Ihattaren abbia tentato di modificare i termini concordati, facendo delle richieste ritenute “inaccettabili” dal Samsunspor. Così, la società turca ha deciso di interrompere le trattative, e adesso l’ex Juve si ritrova di nuovo svincolato.