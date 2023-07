Sampdoria penalizzata, il Tribunale non perdona: il motivo

La Sampdoria si prepara a ripartire, lasciandosi alle spalle uno dei periodi più complicati della sua storia ma il Tribunale non perdona. Arriva la penalizzazione per il club blucerchiato.

La Sampdoria si sta preparando per ripartire dalla Serie B, ma continuando a militare nel calcio che conta. E sta provando, nel contempo, a lasciarsi alle spalle il periodo più difficile della propria storia.

Eppure è arrivata, nelle ultime ore, una decisione che non ha lasciato scampo al club blucerchiato. Il Tribunale ha reso nota la sua deliberazione. Ecco cosa è stato contestato. Per la Sampdoria sembra non esserci fine a un calvario che si è presentato ormai qualche tempo fa. Con la gestione Ferrero, il club è incappato in diverse anomalie che hanno poi provocato scossoni su scossoni.

Questi si sono ovviamente ripercossi anche sul campo e non hanno certamente fatto bene alla squadra. Ora è arrivata anche un’altra novità perché il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di penalizzare la squadra in classifica, in vista della sua prossima avventura in Serie B, per delle questioni in particolare che sono state registrate all’inizio di quest’anno. Ecco cosa sta accadendo.

Sampdoria, penalizzazione in classifica per la nuova stagione in Serie B: ecco le motivazioni e i punti in meno

La Sampdoria, come noto, ripartirà quindi dalla Serie B. La brutta notizia è arrivata dalla decisione dell’ultim’ora del Tribunale Federale Nazionale, riferita da ‘ANSA’. Perché il club blucerchiato sarà di fatto penalizzato di due punti in classifica. Le motivazioni? Il mancato versamento, nei tempi massimi prestabiliti, delle imposte di di Irpef e Inps sugli stipendi dei giocatori.

Il tutto è riferito al trimestre gennaio-marzo del 2023. In quel periodo la Sampdoria ha affrontato forse il momento più complicato di tutta l’intera vicenda che le è piombata addosso. E ora, purtroppo, ne sta pagando ancora le conseguenze. Non solo dovrà ripartire dal campionato di Serie B, ma lo dovrà fare anche in salita, visto che partirà con due punti in meno rispetto alle dirette rivali. Una sfida in più per Andrea Pirlo e per tutto il suo staff.

La presidenza affidata alla coppia formata da Manfredi e Radrizzani, che hanno acquistato la squadra, e stanno provando a risollevarla, è chiamata a far fronte a tutti gli strascichi di una vicenda che ancora affligge il gruppo e i tifosi che vorrebbero solo veder risorgere il proprio club.