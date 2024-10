Milan, esonero Fonseca: contatti con il sostituto, scelta fatta

La storia fra il Milan e Paulo Fonseca sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda ad appena 3 mesi dal suo inizio.

Stando alle ultime notizie, infatti, al termine della partita contro il Monza di questo weekend la società rossonera potrebbe comunicare l’esonero dell’allenatore portoghese, che per quanto sia stato supportato nel corso di questi mesi dalla dirigenza, ha quasi sempre deluso le aspettative, così come la squadra, non riuscendo mai a trovare quella costanza che servisse al Milan per entrare seriamente nella corsa allo scudetto.

Questo sa tanto di fallimento, ma per evitare di buttare all’area un’intera stagione, dalle parti di via Aldo Rossi sono pronti a dare una scossa a tutta questa situazione sostituendo Fonseca con un allenatore di caratura internazionale e con il quale ci sarebbero già stati dei contatti proprio in queste ore.

Milan, esonero Fonseca: tutto accadrà dopo il Monza

Importanti novità arrivano in merito al futuro della panchina del Milan, che a quanto pare potrebbe saltare nel corso del prossimo weekend di campionato. C’è bisogno di una svolta immediata in questo Diavolo per evitare di mandare all’area un’intera stagione, ed è per questo motivo che la società vorrebbe partire dalle fondamenta, cambiando colui il quale non è riuscito a cambiare le cose rispetto all’andazzo della seconda parte della scorsa stagione: l’allenatore.

Nonostante sia stato fino a questo momento supportato dalla dirigenza, Paulo Fonseca si giocherà il posto sabato in occasione della sfida all’U-Power Stadium contro il Monza. Il portoghese non ha a disposizione nessun altro risultato se non la vittoria, come confermato anche dai movimenti registrati in queste concitate ore dalle parti di via Aldo Rossi.

Stando infatti a quanto riportato da Sebastiano Sarno, se sabato il Milan dovesse perdere nuovamente, Paulo Fonseca potrebbe essere allontanato. L’impressione è che si possa viaggiare in questa direzione anche in caso di pareggio, con il Diavolo che nel frattempo avrebbe anche già contatto il sostituto del portoghese.

Il Milan ha scelto il sostituto di Fonseca

Paulo Fonseca ha le ore contate sulla panchina del Milan, o almeno questo è quello che di cui si starebbe parlando in queste ore. Il Monza rappresenta essere l’ultima spiaggia per il portoghese, che dovrà pescare dal cilindro una soluzione per cercare di uscire nuovamente da questo vortice di critiche sta risucchiando lui e la squadra.

Nel frattempo, però, il Milan si starebbe iniziando a muovere di conseguenza, come confermano i contatti con Edin Terzic. Stando infatti a quanto riportato da Sebastiano Sarno, l’ex allenatore del Borussia Dortmund rappresenterebbe essere la prima scelta per la panchina rossonera, anche più di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, ad oggi il piano B. Staremo a vedere.