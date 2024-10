Sarri torna in Serie A: preferito ad Allegri, firma dopo l’esonero

Il traumatico inizio di stagione della squadra potrebbe portare presto, e nuovamente, la società a prendere una decisione importante, nella speranza che questa volta dia i suoi frutti.

Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte dell’ultima, pesante ed avvilente, sconfitta in campionato, il club sarebbe tornato a mettere in discussione l’allenatore, che ora rischia di essere esonerato a poco più di un mese dal suo arrivo in panchina. L’impressione, a dirla tutta, è che si stia viaggiando in una direzione ben precisa, come confermano anche i primi contatti fra la dirigenza e Maurizio Sarri, indicato essere dai vertici del club l’uomo più adatto, per stile di gioco, esperienza e carisma, al quale affidare la squadra in questa stagione, addirittura anche più di Massimiliano Allegri.

Sarri preferito ad Allegri: torna subito in Serie A

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la terza panchina di questa stagione.

A conferma di questo non solo le valutazioni che la dirigenza starebbe facendo sull’attuale allenatore, ma anche i primi timidi sondaggi con Maurizio Sarri, che a quanto pare sarebbe stato addirittura preferito ad un profilo, tanto importante quanto di caratura internazionale, come Massimiliano Allegri. L’impressione è che l’ex Lazio possa essere l’uomo giusto per riportare un po’ di ordine non solo a livello tattico ma anche e soprattutto nello spogliatoio, che oramai sembrerebbe essere quasi in autogestione dopo l’ultima giornata di campionato. Ovviamente da qui a parlare di accordo sicuro ce ne vuole, anche perché non è da sottovalutare la volontà dello stesso tecnico, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando in una direzione ben preciso.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de Il Tempo, salgono le quotazioni di Maurizio Sarri, che in caso di esonero di Ivan Juric potrebbe diventare lui il nuovo allenatore della Roma. L’ex Napoli, però, non sarebbe l’unico nome in lista, visto che la dirigenza giallorossa starebbe valutando anche altri profili, come per l’appunto Massimiliano Allegri.

Serie A, Sarri e non solo: tanti nomi valutati dalla dirigenza

Maurizio Sarri è uno dei papabili successori di Ivan Juric sulla panchina delle Roma. Il quotidiano Il Tempo, però, ha fatto uscire fuori tutti i nomi che la dirigenza giallorossa starebbe valutando, con una soluzione “paracadute” che potrebbe però essere attivata da un momento all’altro.

Questi sono Claudio Ranieri, come traghettatore fino alla fine della stagione, Terzic, Mancini, Potter e Schmidt, ma occhio per l’appunto al sempre sotto contratto Daniele De Rossi, che potrebbe essere richiamato da un momento all’altro dalla Roma, che ci starebbe pensando su un po’ prima di mettere sotto contratto un nuovo allenatore. Staremo a vedere, ma dalle parti di Trigoria la situazione è piuttosto complicata.