La Juve brucia tutti, arriva dal PSG

Dopo appena una stagione potrebbe già lasciare la Francia e la Juventus è pronta a bruciare la concorrenza per il giovane attaccante centrale.

Appena giunto sulla panchina del PSG in perfetta sintonia con le idee della società dello sceicco Al-Khelaifi, il tecnico Luis Enrique non ha perso tempo. Ha stabilito le sue gerarchie all’interno dello spogliatoio parigino, facendo distinzione fra giocatori che considera indispensabili e coloro che è meglio lasciar partire, perché non avrebbero in squadra grande spazio. D’altronde, il monito della proprietà è stato proprio quello di una gestione più oculata e meno dispendiosa.

Nel gruppo di coloro che non troverebbero spazio nel club della capitale francese è finito l’attaccante appena 21enne, Hugo Ekitike. Al PSG è stato giusto il tempo di un’annata sportiva, dopo un periodo molto convincente al Reims, i cui tifosi lo considerano un idolo. Sotto la Tour Eiffel il giocatore non è riuscito a ribadirsi pienamente, nonostante il cristallino talento. La decisione migliore da prendere allora non può che essere quella di separarsi.

Dopo averlo osservato a lungo, Luis Enrique non ha comunque cambiato idea e quindi Ekitike è ormai finito sul mercato. Abile nello stretto e molto veloce, può essere un attaccante capace di risvegliare l’interesse di tanti club del Vecchio Continente, e la Juventus sembra aver avuto la prontezza giusta nell’individuarlo, in seguito a vari sondaggi anche da parte del Milan. Il calciatore può rivelarsi una nuova opzione, molto intrigante.

Juventus, il prossimo attaccante può arrivare dalla Ligue 1: il talento è cristallino

Secondo quanto riferisce ‘RMC Sport’, da parte dei bianconeri l’ipotesi di una trattativa si sta insinuando con sempre maggiore insistenza, ma sarà difficile pensare a un affondo decisivo senza prima aver chiarito la posizione di Dusan Vlahovic. Lo stesso serbo, infatti, potrebbe finire nella trattativa con il PSG per Hugo Ekitike. Il costo del centrale all’occorrenza esterno sinistro è di circa 20 milioni di euro.

Cifre grossomodo accessibili, perciò il club bianconero non deve perdere troppo tempo: ci sono diversi club pronti a farsi avanti. Fra questi si annovera l’Atalanta, che attende il trasferimento ufficiale di Rasmus Hojlund al Manchester United per poi portare in rosa un sostituto all’altezza. All’estero invece il 21enne francese piace ai tedeschi del Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte, con questa seconda destinazione che pare intrigarlo molto. Infine, in Premier League è molto apprezzato da West Ham e Nottingham Forest.