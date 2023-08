Michela Persico da impazzire: scatto bollente in spiaggia

Michela Persico fa impazzire i propri followers. La giornalista ha raccolto una marea di commenti e di mi piace con uno scatto realizzato in spiaggia.

Michela Persico ha fatto impazzire i propri followers. La giornalista italiana, infatti, ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, un post che si può considerare letteralmente “bollente”.

La foto ha lasciato a bocca aperta i fan che non hanno perso tempo a dire la propria in merito alla foto che vede protagonista lady Rugani. Michela Persico per diverso tempo ha lavorato a Sportitalia. Al termine della sua avventura con la TV di Michele Criscitiello, la cronista è passata a Mediaset dove è stata alcuni anni.

Successivamente, la Persico è diventata conduttrice di eventi e si è dedicata anche ad altri progetti. Tra questi c’è anche il debutto come attrice innanzi alla macchina da presa. Michela Persico, infatti, è apparsa nella pellicola “Infiniti”. Il film è stato presentato a Cannes e sarà proiettato anche al prossimo Festival di Venezia.

Michela Persico, scatto bollente in spiaggia: fan completamente senza fiato!

Michela Persico è molto apprezzata dal pubblico italiano. A fare da cartina da tornasole, in questo caso, è la straordinaria fanbase che la cronista fa registrare sui propri canali social, in particolare su Instagram. L’ex volto Mediaset, infatti, è seguita da oltre 1,9 milioni followers sulla nota piattaforma social.

Un numero di fan che può essere giustificato in tanti modi, tra tutti, ovviamente, il fatto che la giornalista lombarda pubblica in maniera molto frequente sul noto social. Sono diverse le foto e i video che vedono protagonista la Persico che caratterizzano il feed della cronista. Gli elementi multimediali sono molto apprezzati dai followers.

Infatti, sono molteplici i “mi piace” che è possibile notare sotto i post di Michela Persico. Allo stesso tempo, sono numerosissimi i commenti presenti nell’apposita sezione presente sotto i post. Nei messaggi dei fan è possibile leggere una marea di complimenti e di apprezzamenti all’indirizzo di lady Rugani. Non ha fatto eccezioni il post pubblicato qualche ora fa dalla ragazza.

La bella giornalista ha pubblicato uno scatto realizzato a Forte dei Marmi, dove sta al momento trascorrendo le sue vacanze. Nella foto in questione, la cronista si trova in spiaggia e posa in piedi indossando un abito color carne che copre il lato “A” e le gambe e lascia scoperto il ventre. I fan sono rimasti senza fiato.