Serie A: svolta in attacco per la big, Beto il nuovo bomber

Nonostante la speranza di una riconferma, Beto è sempre più lontano dall’Udinese. Una big è pronta a puntare su di lui.

Il calciomercato ormai è pronto ad entrare nella sua fase più importante. Manca meno di un mese alla chiusura e sbagliare le scelte n questo momento rischia di essere fatale per il club (e non solo).

Tra i possibili rinforzi di calciomercato per una big di Serie A c’è anche Beto dell’Udinese. I contatti sono in corso, ma per il momento la trattativa non è decollata. L’attaccante, però, sembra essere sempre più lontano da vestire anche i colori bianconeri la prossima stagione.

Calciomercato: Beto in una big, ecco con chi firma

Beto in più di un’occasione è stato accostato ad una big, ma per il momento la trattativa non è mai decollata. L’Udinese ha sempre fatto muro e il giocatore sposato il progetto bianconero. Ora, però, la situazione è destinata ad essere differente considerando la volontà del diretto interessato a provare una esperienza diversa e magari iniziare ad ambire a traguardi molto più importati. Si tratta di una ipotesi da seguire soprattutto nei prossimi giorni di calciomercato e vedremo alla fine chi la spunterà.

Ma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha avviato i primi contatti pe arrivare a Beto in questo calciomercato. Scamacca resta l’obiettivo principale anche se il West Ham non abbassa le pretese e questo ha portato i nerazzurri a valutare altri obiettivi e bussare alla porta dei bianconeri. Per il momento è un’idea, ben presto potrebbe diventare qualcosa di più.

Le caratteristiche dell’attaccante potrebbero sposarsi alla perfezione con il gioco di Simone Inzaghi e il prezzo è inferiore rispetto a quello di Scamacca. Ora, però, è il momento di sciogliere i dubbi e solamente dopo affondare il colpo per dare ad Inzaghi un nuovo attaccante.

Mercato: l’Inter pensa a Beto

L’Inter valuta il profilo di Beto in questo calciomercato anche se si tratta di una opzione da seguire soprattutto negli ultimi giorni della sessione. L’obiettivo principale è sempre Scamacca, ma l’attaccante dell’Udinese è nel mirino e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro della situazione.

I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante e i profili in pole position sono proprio quelli di Beto e Scamacca. Vedremo alla fine su chi cadrà la scelta.