Nuovo blitz e addio Juve: 45 milioni, vola in Arabia

Nuovo blitz dall’Arabia Saudita per il giocatore della Juventus: offerta di 45 milioni di euro ed addio ora più possibile.

L’Arabia Saudita è la gran protagonista di questa sessione estiva di mercato dove i suoi club sono andati all’assalto di quelli europei, portando in Saudi Pro League tantissime stelle.

Da Mané a Firmino, da Fabinho a Benzema, i club sauditi non stanno badando a spese e puntano a trasformare il loro campionato in uno dei più importanti al mondo che possa poi permettere al paese di avere un grande vantaggio nella candidatura per ospitare i Mondiali del 2030. Il calciomercato in Arabia Saudita chiuderà solo a settembre ed i club sauditi non sono ancora sazi, con le varie dirigenze che stanno pensando ad altri colpi importanti da mettere a segno in Europa ed in Serie A.

Tra i club sauditi che più stanno operando in Italia c’è sicuramente l’Al Hilal che dopo aver portato a casa Milinkovic-Savic è pronto a tentare un altro giocatore di una big con un’offerta monstre. Secondo voci provenienti dal mondo arabo e non solo, i sauditi sarebbero molto interessati ad Alex Sandro della Juventus e per convincere il terzino brasiliano sono pronti ad investire una somma importante.

Juventus, l’Al Hilal torna alla carica per Alex Sandro: pronta una super offerta

Alex Sandro è legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, ma al momento non ci sono sentori di rinnovo ed il terzino sinistro potrebbe andare via a parametro zero. Per i bianconeri questo è l’ultimo anno in cui possono sperare di poter incassare qualcosa dalla cessione di Alex Sandro e la loro ultima possibilità si chiama Arabia Saudita.

Secondo voci provenienti dal mondo saudita e confermate anche dalla Gazzetta dello Sport, l’Al Hilal sarebbe pronto a tornare alla carica per il terzino brasiliano che aveva già rifiutato qualche giorno fa il trasferimento in Arabia Saudita. Il club arabo, tuttavia, non si vuole arrendere e sta preparando una super offerta per convincere il giocatore bianconero.

L’Al Hilal sarebbe infatti intenzionato a mettere sul piatto un totale di 45 milioni di euro, offrendo ad Alex Sandro un triennale da 10 milioni di euro a stagione, mentre la Juventus potrebbe incassare 15 milioni di euro, una cifra gradita ai bianconeri. Un ingaggio davvero importante per il terzino sinistro che in Arabia Saudita andrebbe a guadagnare più del doppio di quanto percepisce attualmente alla Juventus.

Dopo aver rifiutato la prima offerta, per Alex Sandro stavolta potrebbe essere difficile dire di no ai sauditi e la Juventus spera che il terzino possa accettare per poter finalmente incassare qualcosa. I bianconeri non ritengono Alex Sandro incedibile e negli ultimi 2 anni ha deluso tanto la dirigenza quanto i tifosi che pure sarebbero contenti di liberarsene dopo averlo criticato a lungo nell’ultima stagione.