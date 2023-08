Colpo Lazio, firma a un passo: Sarri esulta

La Lazio inizia a muoversi in maniera concreta sul mercato. La società biancocelesti, infatti, è pronta a piazzare il secondo colpo.

Dopo un mese di luglio che ha visto soltanto l’arrivo del “Taty” Castellanos, la Lazio è intenzionata a fare sul serio nell’ultimo mese di calciomercato.

Questo per via delle esigenze di Maurizio Sarri, che attende rinforzi importanti per cercare di fare bella figura in Champions League. Il tecnico e il presidente Lotito si sono visti in quel di Formello qualche sera fa, per cercare di velocizzare i tempi e ottenere il consenso dell’allenatore per chiudere svariati colpi.

Le esigenze della Lazio sono oramai note: terzino sinistro, play, mezzala e l’esterno destro, sono i ruoli che Sarri vuole rinforzare per aggiungere maggiore qualità. A tal proposito il club capitolino può chiudere un grande colpo nel giro di pochissime ore.

Secondo colpo a un passo, Sarri può esultare: arriva il sostituto di Milinkovic

Come già accennato, dopo un mese di luglio che ha visto la Lazio praticamente ferma, il presidente Lotito sta lavorando per accontentare l’allenatore. La priorità, come dichiarato dallo stesso presidente dei biancocelesti, è il sostituto di Milinkovic Savic, ceduto all’Al-Hilal per 40 milioni di euro.

Dopo quasi un mese di ricerche e contatti, il patron è pronto a regalare la nuova mezzala a Maurizio Sarri. Stiamo parlando di Daichi Kamada, giapponese classe 1996 svincolato dopo la fine del rapporto con l’Eintracht. Stando a quanto riporta Sky, l’accordo tra il club biancoceleste e il calciatore è totale, tanto che a breve è atteso a Roma per visite mediche di rito e firma.

Salvo sorprese, Kamada dovrebbe legarsi alla Lazio per due anni con opzione per il terzo, a circa tre milioni di euro netti a stagione più bonus. Grande colpo per la Lazio, che si assicura un calciatore dalla grande esperienza europea. Un colpo importante per disputare la prossima Champions League.

Non solo Kamada per i biancocelesti, che a stretto giro possono chiudere un ulteriore colpo. Si tratta di Gustav Isaksen, ala destra danese classe 2001 del Midtjylland. Anche per lui trattativa in via di definizione, con i danesi che incasseranno tra i 10 e i 12 milioni bonus compresi. La Lazio è pronta a chiudere i due colpi, con Maurizio Sarri pronto ad accogliere i rinforzi richiesti a gran voce. Il popolo biancoceleste è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.