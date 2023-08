Addio Roma, tutto all’improvviso: che choc per Mourinho

Le mosse di mercato stravolgono i piani tattici di Mourinho. Il tecnico è sempre più perplesso sulle operazioni messe in atto da Tiago Pinto.

Mourinho vuole una Roma d’assalto ma soprattutto pronta per l’inizio del campionato, ma stanno aumentando delle incertezze che rendono il lavoro del tecnico molto difficile al momento.

L’estate ha un po’ calmato gli animi di Josè Mourinho, che arrivato ad agosto non ha la rosa al completo e rischia probabilmente di perdere qualche pezzo per strada. Non proprio il massimo per una squadra che, dopo due finali europee conquistate, dovrebbe fare almeno un salto di qualità, puntando alla qualificazione in Champions League, se non proprio allo scudetto.

La Roma però è una squadra con tanti buchi d’organico ancora, il tecnico non è pienamente soddisfatto dell’operato di Tiago Pinto, la tensione aumenta proprio con l’ultima novità che sta maturando in casa giallorossa.

Mourinho perplesso, affare a sorpresa

I giallorossi sono alle prese con la ricerca del centravanti, con una prima notizia che può balzare subito all’attenzione. Mourinho non avrà Morata o Scamacca, questo è quanto emerge dalle ultime di Tmw che portano i due obiettivi ad accasarsi altrove. Un addio ai sogni giallorossi di vederli in campo, ma con una scelta che farà discutere i tifosi nel trovare il futuro attaccante. A sorpresa spunta un nome inatteso, Weghorst sarà l’attaccante della Roma.

Il centravanti olandese di un metro e novantasette centravanti è in vantaggio rispetto alla concorrenza, la Roma dovrà spuntarla sui club inglesi che l’hanno messo nel mirino. Una soluzione che sembra un ripiego, considerando come la punta classe 1997 sia stato molto discontinuo nel corso della sua carriera. Non proprio il calciatore ideale per Mourinho, stanco di ricevere scommesse o calciatori dalla resa dubbia, considerando come già in attacco è rimasto Andrea Belotti, che nella scorsa stagione non si è mosso dallo zero per i gol fatti in Serie A.

Weghost in prestito alla Roma, una mossa che confermerebbe come i giallorossi punteranno su Abraham sin dal suo recupero, considerandolo superiore a ogni altra scelta sul mercato. L’olandese è tornato al Burnley, reduce dal prestito al Manchester United con 17 gare e zero gol segnati negli ultimi sei mesi in Premier.

Da dicembre ha infilato tre gol complessivamente: due con gli inglesi nelle coppe, due con gli inglesi nelle coppe, uno pesante in Olanda-Argentina al mondiale del Qatar. I club discutono sulla quotazione, i giallorossi vorranno tirare l’affare al minimo della spesa e potrebbero offrire qualche fuori rosa agli inglesi sempre in prestito per non versare denaro.