Altro ritorno in Serie A, che affare in attacco

A poco meno di un mese dalla chiusura ufficiale del calciomercato, le trattative sono ormai nel vivo per trovare i giusti rinforzi.

Nelle ultime ore si è definito un affare che vedrà un importante ritorno nel nostro campionato dopo un anno di assenza.

Il calciomercato sta regalando diverse sorprese in questi giorni con affari che si prolungano per diverso tempo ed altri che si chiudono nel giro di poche ore. Un calciatore farà ritorno nel campionato di Serie A dopo un solo anno di lontananza con i tifosi che non vedono l’ora di vederlo all’opera. Campionato italiano che sta cercando di tornare pian piano ai vertici del calcio europeo e per farlo sono necessari investimenti di alto livello.

Gianluca Scamacca torna in Serie A. Il giocatore, dopo essere stato accostato ad Inter, Roma, Milan e Juventus, ha deciso di accettare la proposta dell’Atalanta. Un gran colpo per Gasperini che ha rifatto completamente l’attacco della propria squadra dopo l’acquisto di El Bilal Touré e la cessione di Hojlund.

Calciomercato, ritorno in Serie A per un bomber

I bergamaschi hanno battuto la concorrenza dell’Inter che negli ultimi giorni aveva rallentato nella trattativa con il West Ham per il centravanti classe 1999. La cessione di Hojlund al Manchester United ha dato all’Atalanta la disponibilità economica per chiudere il colpo in entrata con Scamacca che si metterà a disposizione di Gasperini sin dai prossimi giorni. Il giocatore ha dovuto saltare la parte finale della scorsa stagione per infortunio non potendo prendere parte alla finale di Conference League vinta dagli Hammers contro la Fiorentina.

Resta da capire ora quello che sarà il futuro degli altri attaccanti a disposizione di Gasperini. Possibile la conferma di Cambiaghi così come appare certa quella di Lookman. Resta da capire quindi quale sarà il futuro di Zapata e Muriel con i due colombiani che non rientrano più nei piani del club o almeno, non come pedine fondamentali della formazione bergamasca.

Su entrambi ci sono diverse squadre di Serie A. Zapata piace molto a Monza e Torino mentre Muriel è stato accostato sia al Bologna che al Milan che potrebbe portarlo in rossonero per avere un’alternativa di esperienza al proprio attacco che al momento, dal punto di vista della punta centrale, può contare solamente su Giroud e Colombo. Mercato che quindi in casa Atalanta non può sicuramente considerarsi concluso, almeno per le uscite.