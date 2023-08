Follia in Premier League: lo hanno preso per 90 milioni

Ennesima spesa clamorosa in Inghilterra, un club di Premier League è pronto a bruciare l’ennesimo record sul calciomercato.

L’Inghilterra anche in questa sessione di mercato si sta distinguendo per la capacità di spesa. Gli investimenti dall’Arabia Saudita hanno oscurato solo parzialmente le spese pazze dei club di Premier League, che sta chiudendo affari a cifre da record.

Tra i protagonisti c’è il solito Manchester City che, dopo la vittoria della Champions League, è pronta a mettere altri pezzi per migliorare ancora di più la rosa. L’anno scorso Guardiola aveva bisogna di una punta e andò a prendere direttamente la migliore sulla piazza, pagando la clausola per Erling Haaland.

Ora può esserci bisogno di un difensore. Aymeric Laporte è infatti in uscita e lo spagnolo è u obiettivo anche della Juventus, per quanto non sia una pista calda. La Vecchia Signora infatti deve prima perfezionare delle uscite come Bonucci e Alex Sandro per poter investire sull’ex Athletic Bilbao. Su di lui anche il Crystal Palace e il suo vecchio club, che sogna un clamoroso ritorno.

L’ennesima spesa pazza del Manchester City

Dopo settimane di rumors si è finalmente concretizzato il trasferimento di Josko Gvardiol in Premier League. La squadra di Guardiola, campione d’Europa in carica, vuole confermarsi ed ha messo a segno un trasferimento monstre. Il Manchester City comunque vuole farsi trovare pronto e anche in questo caso ha chiuso l’affare monstre.

Il difensore, messosi in mostra sia in Bundesliga che al Mondiale in Qatar con la maglia della Croazia, approda in una big inglese. Il prezzo è tutt’altro che accessibile, anzi forse solo gli emiri possono permetterlo. La Juve lo aveva sognato, ma non può nulla dopo un trasferimento del genere.

Gvardiol ha deciso di trasferirsi a Manchester con il Lipsia che ha cosi incassato 90 milioni di euro. Una cifra che può aumentare, perchè ci sarebbe nell’accordo anche un’amichevole con incasso in favore dei tedeschi. Un affare che stabilisce cosi un nuovo record per la Premier League dopo gli 87 milioni pagati dallo United al Leicester per Harry Maguire nel 2019.

L’affare è ufficiale ed il tecnico avrà a disposizione uno dei giovani centrali più forti al mondo. Ancora una volta la Premier dimostra di avere finanze superiori rispetto alla Serie A e si assicura un colpaccio da novanta. Al calciatore c’aveva pensato anche la Juve, ma i prezzi enormi hanno frenato qualsiasi trattativa.

D’altronde l’obiettivo del Manchester City è chiaro, ovvero tentare di ripetere il triplete della passata stagione. Per farlo serve mantenere l’asticella al top e i Citizens con questo affare monstre vogliono rendere concreto l’intento.