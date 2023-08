Mou-Tiago Pinto a nervi tesi: uno dei due se ne va

Dopo il mancato successo dell’Europa League, nella Roma bisogna registrare il duro scontro tra José Mourinho e Tiago Pinto.

Dopo aver sfiorato il traguardo storico di vincere due competizioni europee per due anni di fila, vista la finale di Europa League persa lo scorso maggio contro il Siviglia, la Roma di José Mourinho si sta preparando per farsi trovare pronta per la prima giornata di campionato. Il prossimo 20 agosto allo Stadio Olimpico, infatti, i giallorossi ospiteranno la Salernitana di Paulo Sousa.

La Roma, dopo la mancata tournée in Corea del Sud, ha disputato diverse amichevoli in Portogallo (esattamente ad Algarve) per iniziare la propria pre-season per la preparazione per la prossima stagione. L’ultima gara disputata nel paese lusitano, di fatto, è stata quella giocata lo scorso mercoledì contro la Farense. Il match contro il team portoghese è terminato con il risultato di 2-4 a favore degli uomini di José Mourinho.

Tuttavia, al netto della prossima amichevole contro il Tolosa (si terrà in queste ore), i tifosi della Roma sono tutti focalizzati verso il calciomercato. Quest’ultimo fronte, infatti, è sotto la luce dei riflettori dell’intero ambiente giallorosso, anche perché è uno dei motivi principali che hanno innescato varie liti tra lo stesso José Mourinho e Tiago Pinto.

Roma, uno tra José Mourinho e Tiago Pinto potrebbe lasciare il club giallorosso nel 2024: ecco tutti i dettagli

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, la Roma nel 2024 potrebbe dire addio ad uno dei due portoghesi. José Mourinho e Tiago Pinto, come dimostrato anche dalle varie frecciatine che si sono mandati l’un l’altro nel corso della stagione scorsa, hanno delle profonde differenze di vedute sulle strategie da attuare per il mercato giallorosso.

L’ultimo scontro di mercato tra i due, infatti, riguarda la ricerca della prima punta. Dopo il grave infortunio riportato da Tammy Abraham nel corso dell’ultima giornata del campionato scorso contro lo Spezia, di fatto, la Roma è obbligata a cercare una nuova prima punta, visto che certamente non basta il rinnovo di Andrea Belotti.

Dopo vari nomi accostati al club capitolino, come quelli di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, il giocatore più ‘caldo’ in direzione Roma è sicuramente quello del giovane brasiliano Marcos Leonardo del Santos. L’arrivo in giallorosso del classe 2003 per circa 15 milioni di euro sembrava ormai essere imminente, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito qualche rallentamento. Nelle prossime, sicuramente, ci saranno degli ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra la squadra di José Mourinho e l’attaccande del Brasile Under 20.