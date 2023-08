Mercato: l’Atletico pesca in casa Juve, accordo per lo scambio

L’Atletico Madrid, come al solito, lavora per costruire una squadra in grado di lottare per il titolo con il Real Madrid ed il Barcellona. In tal senso il prossimo colpo arriva dalla Juve e con il club bianconero è stata raggiunta l’intesa per uno scambio molto interessante.

Non si fermano i grandi colpi in sede di mercato in tutta Europa, dal momento che le grandi squadre stanno adesso provando ad accelerare per chiudere grandi colpi prima dell’inizio della stagione 2023/2024. Una delle squadre sulle quali è proiettata l’attenzione dei più è senza ombra di dubbio l’Atletico Madrid. I colchoneros, infatti, reduci dalla delusione della passata stagione, vogliono rialzare la testa. E molto passa per il mercato. In tal senso, il prossimo colpo arriva direttamente dalla Juve. Le due società stanno buttando le basi per uno scambio che rappresenta un punto di svolta in una vera e propria telenovela di questo mercato.

Scambio tra Atletico Madrid e Juve

Seppur in una situazione economica e finanziaria molto delicata, l’Atletico Madrid non ha nessuna intenzione di gettare la spugna rispetto all’idea di vedere Real Madrid e Barcellona dominare in Liga. In tal senso, Diego Pablo Simeone sa che molto parte dal reparto avanzato, che continua a faticare ad essere produttivo.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da “todofichajes.com“, l’Atletico sta tornando alla carica con la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic. A quanto pare, infatti, gli spagnoli hanno già presentato una prima offerta ufficiale di cui non si conoscono i dettagli alla Juve per il bomber serbo. Dal momento che si tratta di un profilo molto gradito a Diego Pablo Simeone, i colchoneros si sono resi disponibili ad inserire nell’operazione anche un profilo particolarmente grato al tecnico Massimiliano Allegri.

Vlahovic all’Atletico Madrid, c’è la svolta

Si tratta di Alvaro Morata, che, a quanto si legge, rappresenta la prima scelta di Allegri anche rispetto a Romelu Lukaku. E, tenendo conto delle difficoltà riscontrate per arrivare allo scambio con il Chelsea, l’ex Fiorentina può rappresenta la pedina di scambio ideale anche per riportare a Torino il centravanti della Nazionale spagnola. E’ probabile che questa operazione, vista la poca compatibilità tra Vlahovic ed Allegri, possa subire una accelerata nelle prossime ore.