Calciomercato, Arnautovic ha deciso: affare da 10MLN

Nonostante l’età Marko Arnautovic è un profilo che fa discretamente parlare di sé, ed in questo calciomercato l’attaccante austriaco è senza ombra di dubbio uno dei nomi più ricercati e gettonati.

Dopo l’ultima, entusiasmante, stagione, nonostante qualche acciacco di troppo, Arnautovic è entrato nella lista dei desideri di club che starebbero valutando di andare a completare il proprio reparto offensivo con un profilo d’esperienza come quello del bomber del Bologna.

A fronte di questo tante società hanno chiesto informazioni al club rossoblu nel corso di questi mesi per l’ex Inter, ma a sorpresa parrebbe essere una big di Serie A il club in procinto di ingaggiare Arnautovic.

Calciomercato, colpo a sorpresa: arriva Arnautovic

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marko Arnautovic in questo calciomercato, che potrebbe lasciare il Bologna dopo quanto trapelato sul suo conto nelle ultime ore. Per l’attaccante austriaco, infatti, il club rossoblu avrebbe ricevuto nelle ultime settimane importanti richieste e sondaggi da parte dei migliori club d’Italia e d’Europa.

Nonostante qualche acciacco di troppo, dunque, l’appeal di Marko Aranautovic non è per niente cambiato, e questo lo dimostra per l’appunto il fatto che il nome dell’austriaco è stato accostato a tantissime società nel corso di questo primo intenso mese di sessione di calciomercato. Il Bologna ovviamente vorrebbe tenerselo tutto per sé, ma l’ex Inter non avrebbe alcuna di intenzione di lasciarsi scappare -forse- l’ultima improntate opportunità in carriera. Come detto, infatti, sono tanti i club che si sarebbero mossi per Arnautovic, ma a sorpresa parrebbe essere la big di Serie A la società più vicina all’ingaggio del bomber austriaco.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, sfumate le piste Morata e Scamacca, la Romastarebbe ora pensando di fare all-in proprio su Marko Aranautovic per andare a completare l’attacco di José Mourinho in questo calciomercato.

La Roma si fionda su Arnautovic: è braccio di ferro col Bologna

Marko Arnautovic è ora l’ultima speranza per l’attacco della Roma. Sfumate, come detto, le piste Morata e Scamacca, Tiago Pinto ha ora intenzione di fare tutto quello che è nelle sue possibilità per mettere a disposizione di José Mourinho il bomber austriaco.

Farlo, però, non sarà assolutamente semplice, anche perché la distanza fra la Roma ed il Bologna è abbastanza importante. Stando al CdS, infatti, il club giallorosso avrebbe offerto a quello gialloblu 3.5 milioni di euro per il cartellino di Marko Arnautovic, ma Saputo valuta il suo bomber almeno 10 milioni di euro, cifra che Tiago Pinto avrebbe, per il momento, intenzione solo di contrattare.

Roma-Arnautovic: decisiva la volontà del ragazzo

Le distanze sulle cifre fra Roma e Bologna potrebbero essere colmate dalla volontà di Marko Arnautovic. Nell’odierna rassegna stampa del CdS, infatti, si legge come l’attaccante austriaco abbia espresso la sua voglia di trasferirsi in giallorosso, posizione che potrebbe portare il club rossoblu ad allentare un poco la presa per evitare che si vengano a creare situazioni scomode.