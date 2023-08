Zaira Nara regina degli scogli: le trasparenze sul lato B fanno il pieno di like

Ecco che torna a far battere il cuore ai fan: lei è la meravigliosa modella Zaira Nara ed il suo lato B si nota eccome.

I numeri per ora sono tutti dal lato della bellissima sorella Wanda, ma anche Zaira Nara ha un suo pubblico molto numeroso. Ed anche lei, showgirl, attrice e modella sudamericana, ha un numero incredibile ed è sempre molto seguita.

La modella ha un fisico ‘da paura’, occhi chiari e spesso posta scatti che farebbero venire il mal di testa a chiunque. I follower ad oggi per Zaira sono ben 6 milioni. Tra pochi giorni per lei gli anni saranno 35. Pochi i mesi in meno dell’altrettanto splendida sorella con cui sembra andare molto d’accordo. Le due però hanno scelto strade diverse per quanto simili.

Hanno iniziato tutte e due come modelle ed hanno puntato sulla loro bellezza disarmante, ma se Wanda si è spostata per motivi lavorativi in Europa, la bella Zaira sembra più legata alla sua terra. Legata all’Argentina ma Zaira non disdegna piccoli tour per l’Europa, in Francia e soprattutto in Spagna dove la vediamo in giro per motivi lavorativi. Anche lei, come la sorella, ha avuto storie con uomini dello spettacolo ed attualmente vive alla grande la relazione con Jakob Von Plessen, con il quale vive dal lontano 2015. Ed i due hanno anche una figlia insieme.

Zaira Nara bollente: lato B da urlo ed è subito zoom!

Prima di questa storia Zaira ha avuto una relazione con l’attaccante uruguaiano ex Inter e Atletico Madrid Diego Forlan. In seguito anche una relazione con il tennista argentino Juan Monaco. E ora invece fa coppia fissa con Jacob, i due hanno una figlia di sette anni. Un’altra curiosità su Zaira? Era facile da indovinare: risultò pochi anni fa secondo alcune riviste, una delle 50 donne più seducenti del mondo.

Anche nel suo ultimo post vediamo il perché. A Zaira basta pochissimo, niente maglia e pantalone trasparente e così si infiamma di nuovo il web. Lei non è certo nuova nel provocare un bel capogiro ai suoi seguaci ed oggi è una di quelle volte.

L’argentina è bellissima come sempre nelle diverse foto del post ed anche in quella in cui è quasi totalmente girata di spalle. Si intravede il viso tra i capelli scuri e bagnati, un incanto. Ma lo sguardo si posa inevitabilmente sul lato B pazzesco della sudamericana alta 172 centimetri. Una trasparenza di troppo ed il caldo può fare brutti scherzi. Meglio scoprire la foto con cautela.