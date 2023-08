Giuntoli non può far nulla: sogno infranto per la Juve

Notizia ormai ufficiale e bianconeri con l’amaro in bocca: salta un’altra trattativa, Allegri ora valuta altri profili.

Un’attesa logorante, scandita da notizie, soffiate, certezze e soprattutto trattative lunghissime. La sensazione che il mercato bianconero sarebbe stato difficile si era già avvertita, e i tifosi bianconeri attendono le mosse di Giuntoli con ansia.

La verità, in una fase in cui il campionato è ormai alle porte, è che i bianconeri siano in questa fase concentrati su due obiettivi, entrambi destinati a frenare il lavoro del direttore sportivo. Sul fronte Lukaku infatti il Chelsea non sembra ancora disposto a raggiungere la cifra richiesta dalla Juve per finalizzare lo scambio, e lo stesso accade sui capitoli relativi alle altre cessioni.

Il Monaco non alza l’offerta per Zakaria, la Lazio non ha intenzione di accettare la richiesta per Pellegrini, mentre Allegri valuta McKennie, riflette sul futuro di Miretti e in qualche modo condiziona uscite ed entrate. Inevitabile quindi registrare i sorpassi di altri club pronti a mettere nel mirino gli stessi obiettivi sui quali lavora Giuntoli. Se Frattesi sembrava già promesso all’Inter, l’attesa per Milinkovic-Savic ha fornito l’assist ai club arabi per sondare il terreno e chiudere con la Lazio.

Un altro calciatore però è ormai fuori dai radar. Il lungo lavoro portato avanti a fari spenti da Giuntoli si è trasformato nell’ennesima delusione, e ora i tifosi iniziano a chiedere al club di fare in fretta. Riserve sciolte, contratto accettato e Juve beffata. La notizia era nell’aria. Così tanto da spingere il club a valutare altri profili e soprattutto ad evitare ulteriori rilanci, ritenuti inutili.

Giuntoli incassa la notizia: ufficiale, Juve sorpassata

Alla lunga lista dei calciatori sondati e corteggiati dai bianconeri, con tanto di colloqui ufficiali e cifre trapelate, si aggiunge l’ennesimo centrocampista che ha preferito altre mete all’Italia. Franck Kessié sarebbe stato perfetto per Max Allegri, da sempre deciso a cercare sul mercato calciatori già pronti per la Serie A.

L’ex Milan dopo l’esperienza al Barcellona sembrava destinato a proseguire la sua carriera in Europa, ha atteso prima la Juve e poi ascoltato le richieste del Tottenham, scegliendo poi l’Al Ahli. Il modo di operare sul mercato degli arabi anche in questo caso ha prodotto i frutti sperati. Prima offerta, poi l’indecisione del calciatore e un rilancio irrinunciabile. Il risultato è in un contratto da 20 milioni a stagione, improponibile per i club europei.

La Juve da parte sua ha provato a far valere il fattore tecnico, le idee di Allegri e il progetto. Nulla da fare, neanche nel momento in cui Kessié ha preso qualche giorno di tempo per valutare la proposta. L’affare, inoltre, sarebbe stato perfetto per i bianconeri anche in termini economici.

Al Barcellona vanno infatti 15 milioni di euro, che per le casse bianconere non avrebbero rappresentato un sacrificio enorme ma un investimento sostenibile. L’ivoriano però ha già svolto le visite mediche e si aggiunge alla lista dei centrocampisti contattati e poi persi per strada in un mercato sempre più complicato per i bianconeri.