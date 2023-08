Irrompe Ronaldo, può finire in Arabia: il Milan rischia

Il calciomercato del Milan potrebbe essere fortemente compromesso. Ad averlo posto a repentaglio è Cristiano Ronaldo in carne e ossa

Il mercato dei rossoneri ha preso una piega decisamente notevole. Nomi freschi, innovativi e soprattutto orientati alla crescita. Nell’ultimo periodo il Milan è stata una delle squadre dall’età media più bassa in assoluto, di gran lunga inferiore ai 25 anni. Ad oggi le cose sono nettamente migliorate, sia grazie agli innesti che in particolar modo grazie alle cessioni.

Per esempio il fatto che Rebic sia stato ceduto dimostra, oltre ad un abbattimento netto del monte ingaggi, anche una riduzione ulteriore dell’età media presente in rosa. Cosa che è indubbiamente un indice di progettualità non di poco conto, essendo ad oggi una dote sempre meno apprezzata altrove. Soprattutto in Italia. Ovviamente servono anche i profili di esperienza, e anche di questi il ds Moncada è riuscito ad occuparsi.

Ma qualcosa potrebbe insolitamente andare storto. Viste le numerose trattative portate avanti con successo dalla dirigenza, i tifosi si erano abituati ad una situazione di perenne positività e ottimismo. Cosa che non si riusciva a scorgere da parecchi anni. Ma si sa, prima o poi anche le cose più belle hanno una fine, e una brutta notizia arriverà a breve.

Lenglet ai rossoneri? Affare complicato

Per il reparto difensivo era stato sondato un giocatore di grande esperienza e con un curriculum vitae invidiabile. Si tratta di Clément Lenglet, giocatore che tra le sue esperienze può annoverare annate da titolare al Barcellona e al Tottenham. Riuscendo anche a togliersi importanti soddisfazioni. La carta di identità suggerisce che sia del 1995. Dunque, soprattutto per il suo ruolo, si trova in un’età di assoluta maturazione calcistica.

Un giocatore da quasi 300 partite in carriera da titolare, che per caratteristiche potrebbe fare comodo a molti. In particolare ai rossoneri. Come suggerisce il post sottostante apparso su Twitter, l’affare che potrebbe portare Lenglet alla corte dei rossoneri potrebbe saltare. Il motivo? Il solito interesse da parte dell’Arabia Saudita, pronta a farsi forte di un potere economico ad oggi senza rivali.

🚨Al-Nassr is in talks to sign Barcelona’s 28-year-old French defender Clement Lenglet for 15 million euros.

🇫🇷 🟡 #AlNassr 🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/5neN82Arf1 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 3, 2023

La “chiamata” di Ronaldo è dunque arrivata, il suo club è pronto a mettere a segno l’ennesimo colpaccio. In un campionato sempre più in movimento, il Milan potrebbe essere un’altra vittima di questo meccanismo senza sosta.