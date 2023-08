Roma, rebus Arnautovic: nuovo caso

Prosegue senza sosta, tra beffe e rifiuti, la caccia all’attaccante da parte del club giallorosso: l’austriaco resta tra i papabili

Colpi di scena a ripetizione. Anche il mercato della Roma deve subire le incredibili evoluzioni – o involuzioni – di alcune trattative. Come lo scorso anno il club giallorosso spiazzò tutti annunciando a sorpresa di aver trovato l’accordo per l’arrivo di Paulo Dybala– seguito da tempo dall’Inter – in giallorosso, nell’attuale finestra di scambi lo stesso club capitolino h subito la beffa per Gianluca Scamacca, che sembrava ad un passo dal suo ritorno a Trigoria.

L’ex Sassuolo è stato molto vicino alla squadra di Simone Inzaghi, ma alla fine a sorpresa è andato all’Atalanta di Gasperini. E così, dopo gli abboccamenti non andati a buon fine per Mauro Icardi, e le difficoltà al momento insormontabili – ma potrebbero esserci delle gustose novità a breve – per l’arrivo di Alvaro Morata, la Roma è ancora senza centravanti.

Se si esclude il solo ‘Gallo’ Belotti, tra le altre cose rimasto probabilmente solo per via del lungo stop – rientro previsto a febbraio – di Tammy Abraham. E così la forsennata caccia all’attaccante messa in piedi da Tiago Pinto prosegue. Con un obiettivo che è sempre lì, in attesa che la situazione si sblocchi.

Arnautovic, il Bologna fa muro ma il giocatore…

Già nel mirino dei giallorossi fin dal finale della scorsa stagione, Marko Arnautovic rappresenta quella garanzia, in termini di affidabilità, che José Mourinho gradirebbe avere in rosa. Certo, l’obiettivo vero sarebbe un attaccante meno avanti con l’età e forse anche più dinamico, in grado di partecipare più attivamente alla manovra, ma l’esperienza dell’austriaco può certamente tornare utile.

Il Bologna ha da tempo fatto sapere di non volersi privare del calciatore, pur ammettendo – come di recente ha fatto il tecnico Thiago Motta – che se lo stesso volesse giocare in un club che fa le Coppe europee, potrebbe abbassare il muro alzato sulla sua cessione.

L’ultima offerta del club capitolino è pari a 3,5 milioni di euro, col Dg Thiago Pinto che avrebbe addirittura chiamato il fratello dell’attaccante per accelerare la chiusura dell’affare. E nel frattempo spunta anche un retroscena che farebbe ben sperare lo Special One.

Arnautovic è stato già avvistato a Roma meno di un mese fa per imprecisati motivi forse legati al suo futuro professionale. Dall’11 luglio, data in cui è stato visto nella Capitale, molte cose sono cambiate, ma non l’interesse della Roma nei suoi confronti. Ora che poi, in via ufficiale, il Nottingham Forest avrebbe presentato ai giallorossi un’offerta di 25 milioni per il cartellino di Roger Ibañez, tutto potrebbe diventare più facile. Magari potrebbero arrivare sia Morata che Arnautovic…