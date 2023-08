Né Chelsea né Real; ecco dove andrà Vlahovic

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus, ma non andrà al Chelsea o al Real Madrid: tutti i dettagli del suo trasferimento

La Juventus sta lavorando senza sosta per completare la rosa di Massimiliano Allegri. Cristiano Giuntoli ha avviato la trattativa per portare Romelu Lukaku a Torino, con Dusan Vlahovic che sarebbe ‘costretto’ a lasciare il club bianconero.

L’idea della Juve è quella di uno scambio che porterebbe il centravanti serbo a Londra, visto che si è poco adattato al gioco di Allegri, che gradisce molto l’eventuale arrivo di Big Rom. Quel che più preme a Vlahovic è trovare una squadra che possa esaltare le sue caratteristiche, proprio com’è successo con la Fiorentina di Italiano.

Il punto è che il costo di Vlahovic è molto elevato e quindi può andare soltanto all’estero. Si è parlato del Chelsea per lo scambio con Lukaku, ma anche del Real Madrid. I Blancos hanno acquistato Joselu dopo l’addio di Benzema e speso anche 100 milioni per Bellingham.

Manca qualcosa in avanti e il serbo può essere la soluzione a tutti i problemi. Ma visto l’acquisto del trequartista inglese, difficilmente Florentino Perez offrirà altri 80 milioni alla Juve per acquistare Vlahovic. Ecco perché si apre una nuova pista per il centravanti, che tra l’altro porta sempre a Madrid.

Vlahovic all’Atletico Madrid, la svolta è Morata

Secondo quanto riferito da TodoFichajes.com, l’Atletico Madrid vuole cambiare centravanti e nella sua lista c’è soprattutto Dusan Vlahovic. La carta per arrivare al serbo è Alvaro Morata, molto apprezzato dalla stessa Juve che lo ha avuto in due ‘cicli’. Tra gli scambi con Lukaku o Morata, Allegri preferisce il secondo. Una novità assoluta che porterebbe lo spagnolo al terzo ritorno a Torino in pochi anni.

Simeone conosce bene le qualità di Vlahovic e lo ritiene forte soprattutto da un punto di vista mentale. Ha quella carica giusta che serve all’Atletico Madrid per affrontare le partite, proprio come vuole il Cholo.

Questa sarebbe una grande svolta sia per la carriera di Vlahovic, sia per la stessa Juventus. Morata sconvolgerebbe il mercato, perché Lukaku resterebbe definitivamente fuori sia dai bianconeri, sia dall’Inter che qualche giorno fa ha mollato la presa.

Sarà molto interessante capire come evolverà la situazione. Magari, l’acquisto di Vlahovic da parte dell’Atletico può anche non includere lo scambio con Morata. Così facendo, la Juventus dovrebbe proporre un’offerta cash al Chelsea per prendere Lukaku. Un intrigo niente male in questo caldo agosto.