Che scandalo sull’ex ‘Re’ di Roma: le accuse sono pesantissime

Le accuse sono pesantissime: uno scandalo travolge un indimenticato ex Re di Roma. Ecco tutti i dettagli

La Roma di José Mourinho ha perso per 2-1 il test match contro il Tolosa, penultima amichevole dei giallorossi. Il calciomercato del club giallorosso è stato finora abbastanza problematico.

A firmare il momentaneo pareggio dei capitolini, dopo il vantaggio inziale dei francesi, è stato Paulo Dybala con uno dei pezzi forti del suo repertorio, una punizione dal limite, con l’argentino che subito dopo ha dovuto abbondonato il campo a causa di un problema fisico. Dunque, i tifosi giallorossi sono in ansia per il nuovo stop di quello che è il nuovo ‘Re’ della Roma giallorossa.

Nulla in confronto all’apprensione per lo scandalo che ha travolto l’ex ottavo Re di Roma, Paulo Roberto Falcão, l’eroe del secondo scudetto giallorosso. L’ex centrocampista della Roma e della Selecao si è dimesso da coordinatore del Santos, il club che fu di O’Rei Pelè, dopo le pesantissime accuse che gli sono state rivolte.

Paulo Roberto Falcao accusato di molestie sessuali

Dunque, la carriera da dirigente del Santos dell’ex ottavo Re di Roma, iniziata lo scorso 15 novembre, è giunta al capolinea. L’ex giallorosso ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato denunciato per molestie sessuali da una receptionist del residence sito a Santos, città del litorale dello Stato di San Paolo, in cui alloggiava.

Accuse pesantissime che l’ex giallorosso ha smentito nel comunicato diffuso sui suoi canali social in cui motiva la decisione di lasciare l’incarico di responsabile del coordinamento sportivo del Santos con i deficitari risultati della squadra e le conseguenti proteste dei tifosi: “Ho deciso di lasciare in questa data l’incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l’immagine del club. Per quanto riguarda l’accusa che mi è stata rivolta, e che ho appreso dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti”.

Di tutt’altro avviso Pâmela Marques, avvocato dell’addetta alla reception che accusa l’ex ottavo Re di Roma di molestie sessuali. Falcão, secondo il legale della donna, avrebbe toccato le parti intime della 26enne in un paio di occasioni.

In particolare, sempre secondo il suo avvocato, la donna era seduta alla reception quando Falcao avrebbe invaso lo spazio riservato agli addetti ai lavori per palpeggiarla. Insomma, si preannuncia una dura battaglia legale per l’ex giallorosso, non nuovo alle aule giudiziarie visto che ha riconosciuto il figlio, Giuseppe, nato dalla relazione, ai tempi della sua esperienza in giallorosso, con Maria Flavia Frontoni solo dopo un lungo contenzioso legale.