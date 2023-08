Calciomercato Roma: soffiato al Milan, arriva per 15 milioni

La Roma è pronta a soffiare al Milan un colpo di calciomercato. Il giocatore è pronto ad arrivare per 15 milioni di euro.

La Roma è tra le squadre più attive in queste ore di calciomercato. Sono diversi i nomi accostati al club giallorosso e presto sono attese delle novità molto importanti sia in entrata che in uscita.

In particolare, la Roma sarebbe pronta a soffiare al Milan un calciatore in questa sessione di calciomercato. La cifra si aggira intorno ai 15 milioni di euro e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire se si arriverà o no alla fumata bianca.

Mercato Roma: colpo di Tiago Pinto, strappato al Milan

Mourinho ha confermato di non essere pienamente soddisfatto dal calciomercato fino a questo momento e quindi Tiago Pinto sta lavorando per chiudere il prima possibile qualche colpo e consentire al tecnico giallorosso di avere una rosa competitiva. Sono diversi i movimenti da parte del club che diventeranno realtà in davvero poco tempo e non ci resta a questo punto che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da Forza Roma, il nome di Dominguez è ritornato in pole position in casa Roma in questo calciomercato. Il centrocampista del Bologna è il profilo giusto per il post Matic, sempre più vicino al Rennes, ed ora i giallorossi sono pronti a strapparlo al Milan nel giro di poco tempo. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Il nome di Dominguez continua ad essere al centro di diverse trattative, ma la Roma è ormai pronto a sbaragliare la concorrenza considerando che da parte del centrocampista c’è voglia di alzare il livello degli obiettivi e i giallorossi rappresentano il salto giusto per la sua carriera.

Ultime Dominguez: la Roma sfida il Milan

La Roma sfida sul calciomercato il Milan nella corsa a Dominguez. Stiamo parlando di un centrocampista importante e soprattutto di qualità. Per questo motivo Mourinho lo ha scelto per il post Matic e non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per capire se tutto potrà diventare realtà oppure no.

Al momento l’unica certezza è rappresentato dal fatto che Dominguez in questo calciomercato lascerà il Bologna.