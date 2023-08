Nuovo assalto a Dybala: 120 milioni di euro

Paulo Dybala continua a far preoccupare i tifosi della Roma, il calciomercato potrebbe portare una novità clamorosa in casa giallorossa.

L’attaccante è ancora seguito dai top club e da quanti possono spendere tranquillamente tanti soldi per l’ingaggio, in questo caso c’è un affare da 120 milioni di euro che tiene tutto l’ambiente giallorosso sulla corda.

La prima stagione di Paulo Dybala alla Roma è stata sostanzialmente positiva, l’ex bianconero ha avuto una continuità importante, al di là di qualche leggero infortunio muscolare nel corso del tempo. Senza i gol di Belotti e con un Abraham in ombra, i gol di Dybala soprattutto in campionato sono serviti alla Roma per avere un piazzamento europeo.

Mourinho sa bene come l’argentino è l’unico titolare inamovibile della rosa insieme a Smalling e Pellegrini, la preoccupazione per il tecnico e per i tifosi arriva dalle sirene del calciomercato, che sono tornate prepotentemente a mirare sull’attaccante. L’attaccante ha firmato con la Roma un contratto a quattro milioni di euro annui più una clausola relativamente bassa in scadenza a fine luglio, fissata a 12 mln per i club esteri e a venti per quelli italiani.

Dybala via dalla Roma, dove giocherà

Ma tutto ciò potrebbe non bastare, pur senza una clausola il pericolo che l’attaccante possa lasciare la Roma potrebbe esserci, facendo avanzare un’opzione importante. Dybala in Arabia per 120 milioni, la Roma perderebbe l’argentino allettato dalla maxi offerta proveniente dagli sceicchi, che spiazzerebbe anche Mourinho.

Un triennale a 40 milioni annui sarebbe in ballo per l’attaccante, che ha realizzato 18 gol nel corso della scorsa stagione e potrebbe realizzarne molti di più dall’altra parte del mondo. Tutto però dipenderà anche da quanto succederà in casa Roma, e dalle mosse previste da Tiago Pinto, che potrebbe bloccare sul nascere quest’avanzata araba, mettendo così a tacere ogni voce di mercato.

Dybala può rinnovare con la Roma, scadendo la clausola rescissoria le parti potrebbero incontrarsi a breve, facendo arrivare il contratto dell’argentino almeno a sei milioni di euro netti più un’altra variabile in bonus. La Joya si è ben ambientato nella Capitale, con Josè Mourinho il rapporto è ottimo e tutto ciò viene considerato, soprattutto dai tifosi che hanno ben presto messo Dybala tra i beniamini dell’Olimpico.

Inoltre, c’è un altro vantaggio commerciale per l’argentino: il suo personal brand è lo stesso che grifferà da questa stagione le maglie della Roma, aumentando così anche la sua quota per i diritti di immagine.