Tegola Roma, l’infortunio cambia i piani di Mourinho

In seguito alla notizia dell’infortunio del giocatore, i piani della Roma di José Mourinho sono definitivamente cambiati: ecco cosa potrebbe accadere d’ora in avanti.

Durante l’ultimo fine settimana, la Roma ha preso un volo in direzione Albufeira per la preparazione estiva della squadra di José Mourinho. Un soggiorno portoghese fino al prossimo 2 agosto, il quale sarà la prosecuzione del ritiro estivo in vista dell’inizio del campionato 2023-24.

In Algarve i giallorossi sosterranno anche tre amichevoli per aiutare la squadra a mantenere e riprendere la condizione atletica per la nuova annata. Tuttavia, già il primo giorno si è concluso con situazioni che hanno generato una inevitabile preoccupazione per lo staff tecnico della Roma, in particolare per l’allenatore. I giallorossi hanno svolto i primi allenamenti all’Estadio Municipal e durante uno degli stessi ha dato forfait Roger Ibanez.

Il difensore brasiliano è stato costretto a fermarsi a causa di un trauma conclusivo al piede destro, dopo una botta rimediata durante la sessione con il resto dei compagni. Ciò potrebbe modificare le strategie di mercato della Roma, che considerava il calciatore all’interno della lista dei cedibili.

Roma, il difensore si ferma: cosa accadrà al calciomercato?

Ibanez è apparso zoppicante al rientro in albergo. Il difensore è stato prontamente medicato con una fasciatura rigida, che ha coperto e protetto la parte colpita, in attesa di riprendere la condizione al meglio. È quasi certo che il brasiliano dovrà saltare la sfida amichevole in programma contro il Braga, per di più la prima visibile in diretta da parte dei tifosi.

Il fastidio al piede destro dovrà essere trattato con cura, alla pari dell’affaticamento muscolare che sta cercando di smaltire il compagno di squadra, ovvero Ola Solbakken. L’esterno scandinavo si è fermato già contro il Latina, in occasione dell’amichevole a Trigoria. Una situazione di emergenza che preoccupa e non poco il tecnico giallorosso Josè Mourinho.

Nel frattempo, almeno per Roger Ibanez si valutano scenari di cessione, che potrebbero essere leggermente inibiti a causa di questo stop. Per la Roma il cartellino del difensore sudamericano vale circa 30 milioni di euro, ragion per cui non sarà facile trovare un club interessato. Atletico Madrid e Tottenham sono le squadre che hanno svolto dei primi sondaggi. In particolare gli spagnolo già a gennaio si erano fatti avanti, ma poi si sono frenati a causa dell’elevata richiesta dei giallorossi. Gli inglesi, invece, più avvezzi a sborsare cifre alte per i difensori, potrebbero farsi avanti a breve.