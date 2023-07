Dalla Lazio alla Roma: attacco bollente

La Lazio è alla ricerca di calciatori che possano aggiungere qualità alla rosa di Maurizio Sarri. Su un obiettivo dei biancocelesti, però, c’è l’interesse della Roma.

La Lazio continua a cercare i giusti profili per rinforzare la rosa in vista della prossima Champions League. I biancocelesti, al momento, si sono mossi solamente in uscita.

Dopo aver ceduto Acerbi a titolo definitivo, la cessione che ha attirato l’attenzione di tutti è quella di Sergej Milinkovic Savic, che ha scelto di sposare il progetto dell’Al-Hilal. Il serbo ha infatti firmato un triennale da circa 25 milioni netti a stagione con il club arabo, 75 milioni in tre anni. La società biancoceleste ha incassato circa 40 milioni, cifra che verrà prontamente reinvestita per consegnare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti.

Uno dei principali obiettivi per l’attacco, però, può seriamente approdare sull’altra sponda del Tevere. La Lazio sta cercando di rinforzare il reparto offensivo, sia per quanto riguarda le corsie esterne che per il tanto desiderato vice Immobile.

La trattativa non si sblocca, la Roma ne approfitta: che beffa per la Lazio

Il principale obiettivo della dirigenza biancoceleste è il brasiliano Marcos Leonardo, di proprietà del Santos. Da diverse settimane la Lazio è in trattativa con il club per cercare di arrivare a dama, ma la situazione sembra non sbloccarsi. La Lazio è infatti arrivata ad offrire circa 13 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita al Santos, ma il club brasiliano non si schioda dalla richiesta di 16 milioni.

Sono circa tre i milioni di differenza tra domanda e offerta, distanza non incolmabile ma che rallenta la trattativa ogni giorno che passa. Proprio per questo gli intermediari si stanno guardando intorno, tanto da aver proposto il calciatore anche alla Roma. I giallorossi, visto il grave infortunio di Abraham, sono alla ricerca di un nuovo attaccante, e il profilo del classe 2003 stuzzica e non poco.

Il preferito resta però Scamacca, anche se il West Ham al momento sembra non aprire al prestito. Qualora gli Hammers dovessero confermare con fermezza la propria decisione, ecco che Tiago Pinto potrebbe piombare sul brasiliano, strappandolo alla Lazio e rinforzando il reparto avanzato dello “special one”. Sarri ad Auronzo di Cadore è in attesa di rinforzi, con la Roma pronta a strappargli il primo vero obiettivo per l’attacco.

La grande beffa per la Lazio pare essere dietro l’angolo. Un mercato che finora non ha soddisfatto Sarri, in attesa di ricevere presto i rinforzi. Il tecnico toscano da sempre gradisce avere la rosa a disposizione il prima possibile, e dopo Milinkovic attende presto rinforzi.