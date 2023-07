Giorni di relax e di vacanza per la famiglia Immobile. Il bomber della Lazio è al mare con i figli e la sua splendida consorte, la modella Jessica Melena

Una famiglia unita e innamorata della vita. E’ quella composta dal centravanti della Lazio Ciro Immobile, dalla sua splendida moglie e dai loro quattro figli. la compagna del trentatreenne bomber biancoceleste è una delle cosiddette wags più seguite e ammirate dello showbiz sportivo, la bellissima influencer e modella Jessica Melena.

Una storia d’amore senza ombre, lontana dai riflettori e dalle copertine delle riviste scandalistiche e di cronaca rosa. Jessica e Ciro sono molto innamorati e nel corso degli anni hanno costruito una famiglia quanto mai solida, unita e soprattutto allegra. In questo scorcio di estate la famiglia Immobile ha trascorso qualche giorno di relax in una nota località balneare.

Scampoli di vacanza per il centravanti della Lazio che tra qualche giorno tornerà ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri nel ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Ma in questo momento a suscitare l’interesse dei fan della coppia è soprattutto Lady Immobile, la bellissima Jessica. Influencer, modella e ora mamma di quattro splendidi bambini. Quattro gravidanze che non hanno in alcun modo inciso sul fisico quasi perfetto di Jessica Melena. A dimostrarlo sono gli scatti che la bellissima compagna di Immobile posta con una certa continuità sul suo profilo Instagram.

Lady Immobile è uno schianto: i suoi scatti mandano in visibilio i social

Alta, longilinea, molto mediterranea nei tratti somatici, Jessica Melena è seguita da oltre un milione di followers che non le risparmiano complimenti. Del resto Lady Immobile non passa di certo inosservata, come dimostra ampiamente una delle ultime immagini pubblicate su Instagram.

Jessica Melena pubblica molto spesso immagini del suo menage familiare ma spesso posta degli scatti che mettono in risalto la sua bellezza. In uno di questi è alle prese con una gonna decisamente corta che lascia scoperte le sue splendide gambe. Il milione di followers ha risposto con una valanga di like e di complimenti.

La Melena infatti si mostra ai fan in tutti i suoi aspetti. Moglie innamorata, madre premurosa e donna dalla spiccata sensualità e dalla prorompente femminilità. Una miscela esplosiva e vincente che viene apprezzata dai suoi tanti ammiratori. Nei prossimi giorni poi Lady Immobile resterà sola con i suoi quattro bimbi, Ciro infatti è atteso in ritiro. Siamo certi che sicuramente lei continuerà a pubblicare ed entusiasmare i suoi follower con i suoi scatti divini.