Lazio, nuova idea per il vice Immobile: è un nome da sogno

La Lazio non ha ancora esaudito le richieste di mercato avanzate dal tecnico Maurizio Sarri. L’allenatore toscano vuole un’alternativa a Ciro Immobile

Il mercato della Lazio non è ancora entrato nel vivo. Anzi, fino ad ora il club biancoceleste non è riuscito ancora a concretizzare nessuna delle trattative imbastite in queste prime settimane di mercato. Il presidente Claudio Lotito, esauriti gli impegni di natura politica ed elettorale, avrebbe però garantito al proprio allenatore, Maurizio Sarri, di imprimere una significativa accelerazione alle operazioni in entrata.

In vista del ritiro che andrà in scena ad Auronzo di Cadore intorno alla prima metà di luglio la Lazio conta di mettere a disposizione del tecnico toscano almeno un paio di nuovi innesti. Una delle priorità è un attaccante in grado di affiancare e sostituire all’occorrenza il capitano Ciro Immobile.

Sembra sfumata definitivamente la pista che portava al capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, il quale peraltro sarebbe entrato in orbita Juventus. Troppo elevate le richieste del club neroverde disposto a cedere il proprio gioiello per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. Nelle ultime ore ha preso corpo l’opzione Riccardo Orsolini, anche lui molto apprezzato da Sarri.

Anche in questo caso però la trattativa è frenata dalle richieste del Bologna: i felsinei vorrebbero non meno di quindici milioni di euro, Lotito non ne avrebbe offerti più di sette. E’ evidente come a queste condizioni l’affare sia destinato a finire su un binario morto. Nel frattempo però i giorni passano e una soluzione va trovata a breve giro di posta.

Lazio, il nome nuovo per l’attacco è un big della Premier League: i tifosi sognano

Proprio nelle ultime ore nella mente dei dirigenti biancocelesti è balenata una nuova idea, quanto mai suggestiva e di alto profilo: si tratterebbe di Wilfried Zaha, il trentenne attaccante ivoriano che da qualche giorno è ufficialmente svincolato: dopo una carriera trascorsa con la maglia rossoazzurra del Crystal Palace, media squadra inglese, Zaha vorrebbe tentare una nuova esperienza professionale.

E l’opzione Lazio sarebbe gradita al giocatore, il quale però ha ricevuto una clamorosa offerta di rinnovo da parte del Crystal Palace che non si rassegna a perdere il suo gioiello: dodici milioni di euro netti l’anno. Una cifra a cui il club capitolino non può neanche avvicinarsi, ma la Lazio non si arrende e vuole far leva sulla bontà di un nuovo progetto e soprattutto sulla vetrina della Champions League. I prossimi giorni saranno decisivi.