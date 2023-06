Dalla Lazio alla Roma: c’è aria di blitz

Un affare di mercato tiene sulle spine Lazio e Roma, una sorta di derby che sta vedendo ora i giallorossi in netto vantaggio.

La calda estate romana comincia in anticipo, è già tempo di duelli e di un clamoroso passaggio da una parte all’altra della Capitale. Che farà molto discutere i tifosi, una novità importante sembra stravolgere tutte le gerarchie.

Il calciomercato delle squadre romane sarà all’insegna delle qualità e non potrebbe essere altrimenti. La Lazio di Sarri è arrivata seconda in campionato e tornerà in Champions League con l’obiettivo di fare il salto di qualità, anche se la rivoluzione dei titolari potrebbe colpire i biancocelesti.

La Roma di Mourinho invece proseguirà in Europa League e sta aggiungendo tasselli di qualità, per il momento a costo zero come Ndicka e Aouar. I giallorossi però sembrano ora in pole per uno scatto decisivo su un big da levare alla Lazio, l’affare sta prendendo una svolta decisamente inattesa.

Roma pronta, arriva un top player

Uno degli obiettivi più importanti per Sarri sta passando ‘di mano’ al collega Mourinho, che già pregusta una Roma con ancor più tasso tecnico in campo. I giallorossi hanno ancora tante caselle da riempire, servono almeno quattro calciatori di assoluta qualità ed esperienza per puntare allo scudetto e fare bene in Europa.

Uno è stato trovato e levato alla Lazio, le indecisioni del club di Lotito stanno facendo avanzare Thiago Pinto. I giallorossi puntano il nuovo colpo, la Roma avrà Zielinski dal Napoli. Pinto è entrato così in scena, puntando direttamente il polacco che sembra in uscita dai campioni di Italia. La vittoria dello scudetto ha sancito il giusto momento per l’addio, il centrocampista in quest’ultima stagione non è stato tra i maggiori protagonisti, pur avendo giocando da titolarissimo o quasi con Luciano Spalletti.

Servono nuove motivazioni, la Roma è in grado di dargliene in abbondanza e il polacco punta la Capitale per il rilancio. Zielinski alla Roma per 15 milioni, la trattativa potrebbe così prendere il volo. Difficilmente potrebbero essere inserite delle contropartite, gli azzurri avevano sondato Ibanez ma c’è stato un netto rifiuto da parte giallorossa.

Zielinski da quasi titolare nella nuova Lazio di Sarri a punto di forza per Mourinho, che andrebbe a disegnare notevolmente il centrocampo in maniera originale. Matic come mediano, Zielinski e Aouar per portare quantità e qualità, permettendo a Pellegrini di avanzare a ridosso di Dybala, che sarà usato come unica punta sino al recupero pieno di Abraham.