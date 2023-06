Allegri in Arabia Saudita, spuntano nuove verità!

Negli ultimi giorni sono circolate voci su un trasferimento di Allegri, allenatore della Juventus, in Arabia Saudita: spuntano nuove verità

È arrivato il primo squillo della Juventus sul fronte calciomercato. Il club bianconero, in particolare, si è assicurato le prestazioni di Timothy Weah, figlio della Pallone d’Oro George che di recente ha rivelato di essere un grande tifoso juventino. L’ormai ex Lille, dunque, realizzerà indirettamente il sogno del padre, provando a farsi strada in quel di Torino.

Troppo poco? Beh la sessione estiva dei trasferimenti è cominciata da poco, ma senza dubbio la ‘Vecchia Signora’ non potrà strafare, a meno che non ceda un pezzo forte della rosa attualmente a disposizione. In tal senso, il maggior indiziato rimane bomber Dusan Vlahovic, anche perché il feeling con Massimiliano Allegri non è mai scattato. Le caratteristiche del centravanti ex Fiorentina non si sposano nel migliore dei modi con l’idea di calcio messa in pratica dal tecnico livornese.

Quest’ultimo negli scorsi mesi era finito nuovamente sul banco degli imputati, a causa dei reiterati risultati negativi accumulati da Adrien Rabiot e compagni. Tutt’ora parecchi tifosi sperano in un esonero dell’allenatore ex Milan, convinti che non sia l’uomo giusto per tornare a competere in fretta ad alti livelli. D’altronde, è vero che non era affatto semplice tenere lontana la squadra dalle problematiche extra-calcio che coinvolgevano direttamente la società, però numerose prestazioni sul campo sono state fin troppo deludenti e questo non è giustificabile a prescindere da tutto il resto.

Ad ogni modo, il club di Exor ha scelto comunque di proseguire il percorso intrapreso col trainer toscano, il quale presenta ancora un contratto lungo e alquanto oneroso. Ragion per cui l’eventuale esonero richiederebbe una spesa tutt’altro che indifferente, in un momento storico delicatissimo per la Juventus. Se queste sono le premesse, probabilmente è meglio andare avanti insieme almeno per un’altra stagione. Ma ultimamente sembrava che Allegri alla fine potesse approdare nella terra dell’oro, ossia in Arabia Saudita.

Allegri e la proposta faraonica dell’Al-Hilal: arriva l’annuncio in diretta

Difatti, si è parlato insistentemente di una ricchissima offerta proveniente dall’Al-Hilal. Entrando più nello specifico, il club saudita avrebbe garantito al tecnico di Livorno un contratto triennale con ingaggio faraonico da 30 milioni netti a stagione.

Tale proposta, però, non ha smosso Allegri, che preferisce restare alla Juventus. Sulla questione è intervenuto il giornalista de ‘La Stampa’ Antonio Barillà: “Quando è arrivata l’offerta dall’Arabia, il rifiuto di Allegri è stato immediato“, ha rivelato Barillà ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play.

Il collega, inoltre, specifica come non sia giunta un’offerta articolata dall’Arabia Saudita, bensì una semplice richiesta di disponibilità accompagnata da un’iniziale proposta economica. Barillà sostiene che sia stato creato un caso mediato per nulla, anche se l’offerta dell’Al-Hilal effettivamente è reale. Ma Allegri, evidentemente, ritiene che il suo lavoro alla Continassa sia tutt’altro che finito.