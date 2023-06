La Saulino sbarca a Cannes: décolleté esplosivo

Paola Saulino sbarca a Cannes, portando così la sua esplosività anche in terra francese e continuando comunque a infiammare gli italiani.

La soubrette campana è sempre al centro dell’attenzione, dopo aver festeggiato lo scudetto del Napoli è arrivata anche in Francia dove sogna di poter emergere oltralpe. La sua dirompenza diventa così un motivo di discussione anche per i francesi.

Determinata e sempre più audace, Paola Saulino non molla proprio la presa. La ragazza campana cresce sempre più e diventa ancora più ammaliante, le sue forme sono spesso ben in vista ed è proprio la sua esplosività fisica a non mancare mai. Una donna bellissima e che spesso diventa un vero e proprio caso di cronaca.

Nel caso dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli ha mantenuto fede a quanto promesso, sfilando nuda con un body painting per le vie della città. Promessa realizzata e ancora più provocazioni per lei, di certo a Napoli si sono rifatti gli occhi dopo aver visto qualche giorno prima Francesco Paolantoni.

Saulino a Cannes, è davvero esplosiva

Il body painting è stato un gesto forte, ma spiegato anche in maniera artistica dalla stessa soubrette, che non manca mai di rendere piccante ogni occasione. Dovrà ancora realizzare qualche suo sogno calcistico, ha ammesso di avere una particolare attrazione per Kvaratskhelia, e nel frattempo affila le sue armi varcando il confine. Una situazione inedita anche per i francesi, poco abituati alla dirompenza italiana: Paola Saulino a Cannes fa il pieno di like.

Le foto sui suoi canali social non lasciano dubbi, il décolleté della Saulino è il piatto forte del menu, ben più di quanto portato a tavola. Abbondanza fisica che si fa fatica a contenere, la Saulino in terra straniera punta a conquistare nuovi fan e chissà anche a creare un canale privilegiato tra Napoli e Cannes. Un canale inedito, la Saulino ne diventerebbe una sorta di madrina, trovando così nuove ispirazioni.

La missione francese ha ottenuto ottimi risultati, numeri che fanno molto rumore sui social. Sono arrivati a 150 mila fan su Instagram, un numero che si fa sempre più corposo e a testimoniare come ci sia uno zoccolo duro di seguaci sempre pronti a scoprire nuove foto. La Saulino in ciò non manca mai di dare il suo contributo, gli scatti piccanti abbondano e diventano il piatto principale sui social.