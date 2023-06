Serie A: stangata per Mou, l’annuncio da Roma

La stagione per Mourinho inizia in salita. La stangata in vista della prossima Serie A è in arrivo. L’annuncio da Roma.

La stagione di Mourinho rischia di iniziare in salita. Il tecnico portoghese, come ben sappiamo, sul finale della scorsa annata ha avuto assolutamente diversi problemi e per questo motivo è in arrivo una vera e propria stangata.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, questa volta la stangata difficilmente Mourinho la riuscirà ad evitare e per la Roma non è sicuramente una buona notizia. Andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta e quali saranno le conseguenze per il portoghese e anche per la stessa Roma.

Roma: stangata per Mourinho, la decisione è presa

Brutte notizie in arrivo per Mourinho. Dopo le quattro giornate di squalifica rimediate in Europa, il tecnico portoghese è alle prese con un altro problema da risolvere in davvero poco tempo considerando che ormai si può dire che il nuovo campionato è alle porte e il rischio è quello di avere una annata in salita.

La stangata sembra essere ormai certa e non ci resta che aspettare ancora qualche ora per avere maggiori certezze sul futuro del tecnico portoghese. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nonostante la lettera chiarificatrice, Mourinho quasi certamente sarà squalificato per il caso Chiffi. L’allenatore lusitano ha deciso di non fare nessun passo indietro e quindi la sanzione sembra essere inevitabile. Al momento non è chiaro se sarà dura oppure la missiva consentirà comunque di avere qualche giornata in meno, ma si può parlare di situazione non semplice per Mourinho.

La sentenza è attesa nel pomeriggio e solamente nelle prossime ore sapremo se alla fine ci sarà una sorta di perdono nei confronti del tecnico oppure il pugno resterà comunque duro. Tutte cose che saranno approfondite nel giro di poco tempo considerando anche che in casa Roma c’è aria di ricorso.

Ultime Mourinho: squalifica in arrivo per il caso Chiffi

Mourinho è a rischio squalifica per il caso Chiffi. Il tecnico della Roma ha deciso di non scusarsi e quindi possiamo dire che questo difficilmente lo porterà ad evitare una sanzione importante anche guardando a quanto successo nelle scorse settimane.

La certezza, comunque, l’avremo solamente nelle prossime ore visto che nel pomeriggio è attesa la sentenza e quindi bisognerà aspettare giusto ancora un po’ per avere un quadro molto più chiaro della situazione.