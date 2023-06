Juve, blitz vincente nella notte: si trasferisce a Londra

La Juventus perde, probabilmente, uno dei suoi giocatori che potrebbe lasciare Torino per trasferirsi a Londra, da protagonista

I bianconeri stanno tentennando sul mercato, nonostante stiano portando avanti qualche trattativa, in attesa di capire chi sarà il tecnico per la prossima stagione.

In queste ore la dirigenza della Juventus sta mettendo a segno il primo colpo di calciomercato, in quest’estate 2023. I bianconeri hanno chiuso praticamente in queste ore per il ‘figlio d’arte’ Timothy Weah. La punta statunitense giocava in Ligue 1 con la maglia del Lille, con la quale negli ultimi tre anni ha messo insieme 89 presenze e 6 gol. Un calciatore polivalente, un giocatore che può giocare sia come punta che come esterno di fascia.

Non è un goleador, e si evince ovviamente dai numeri, ma un attaccante dinamico che cerca di aprire gli spazi per gli avversari. Il calciatore potrebbe sostituire Kean in caso di cessione del giovane azzurro ma nasce anche come alternativa a Cuadrado, giocatore a cui probabilmente non verrà rinnovato di contratto. Il giornalista di Goal Romeo Agresti ha chiuso le trattative, accordo totale e primo affare in dirittura d’arrivo.

Juventus, Zakaria torna a giocare a Londra?

La Juventus vedrà il rientro di diversi calciatori alla Continassa, da Arthur e McKennie fino al centrocampista svizzero Denis Zakaria. Lo svizzero in una stagione al Chelsea ha giocato poco e non ha rapito la dirigenza blues, che ha deciso di non riscattarlo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la dirigenza bianconera ha avuto contatti con il West Ham.

Il centrocampista è reduce da un’annata complicata al Chelsea ma potrebbe rientrare a Londra, questa volta sponda West Ham. Prima mossa di mercato in uscita, quindi, per la Juventus in questa sessione di calciomercato estiva. La Juve punta a monetizzare il più possibile da questa cessione, lo svizzero vorrebbe rientrare in Premier League.

In queste settimane i bianconeri stanno cercando di capire quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico ha rifiutato in queste ore una maxi offerta da 30 milioni di euro a stagione più 10 milioni alla firma.

La redazione di ESPN negli ultimi giorni ha fatto sapere che il tecnico era a un passo dall’accettare la proposta ma in realtà l’ex Milan non ha alcuna intenzione di lasciare la Serie A e intraprendere una nuova avventura.