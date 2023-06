Pogba ha detto no, clamorosa decisione: bomba in casa Juve

Paul Pogba è destinato a far discutere in casa Juventus, un altro rifiuto lo rende protagonista in vista della prossima stagione.

Il ritorno del centrocampista francese in Serie A non può dirsi di certo fortunato, la stagione appena conclusa è stata senza dubbio la peggiore della sua carriera. La sua ultima decisione è analizzata con scalpore dalla dirigenza bianconera.

Doveva essere l’uomo della rinascita, invece si è rivelato un grande flop, guardando ai numeri raccolti. Il bis di Pogba alla Juve non è stato felicissimo, considerando come i suoi problemi fisici lo hanno tartassato per tutta la stagione trascorsa, con grandi responsabilità del calciatore e della società, che non gli ha imposto l’operazione dopo il primo ko rimediato nella tournee australiana del luglio scorso.

La terapia conservativa ha peggiorato la situazione, Pogba ha saltato il mondiale e in seguito anche quasi tutto il campionato. Un problema per la Juve importante, il destino del centrocampista è in bilico con un’altra decisione destinata a fare discutere, proprio riguardante la condizione del francese.

Pogba dice no, svolta per la Juve

I numeri della scorsa stagione sono una sorta di pianto greco. Sei partite in Serie A per un totale di 108 minuti, tre gare in Europa League sommando 43 minuti (con un assist) e uno scampolo di partita in Coppa Italia contro l’Inter. Numeri grami che fanno decisamente discutere e, proprio guardando ai numeri, il francese è protagonista di un altro colpo di scena. Pogba rinuncia alle vacanze, o per meglio dire ha eliminato otto giorni di pausa per tornare subito alla Continassa.

Il centrocampista vorrà riprendere il tempo perduto, si allenerà dal 2 luglio e non dal 10, giorno in cui era stato fissato il ritrovo per i calciatori bianconeri. Un segnale importante, Pogba sente il bisogno di arrivare in anticipo e mostrare a tutti il suo valore, vorrà essere l’uomo in più per la Juventus e non certo il big che ha occupato le stanze dell’infermeria per quasi tutta una stagione.

Paul Pogba ritrova la Juve, quasi come una sorta di nuovo acquisto. La decisione è già discussa dai tifosi, rimane quella parte di bianconeri convinta come quello di Pogba non sia un grande sacrificio, considerando come sia stato già a riposo per lungo tempo. Dall’altra parte, invece, c’è il coro di chi apprezza la determinazione del centrocampista, che potrebbe essere davvero l’uomo in più per i bianconeri, soprattutto se giocherà con fantasia dietro le punte.