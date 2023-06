Addio nello sport italiano, ufficiale il ritiro di uno degli atleti più amati

Ormai è ufficiale il ritiro di uno degli atleti più amati, ha appena dato addio allo sport italiano un grande protagonista.

Negli ultimi anni sono stati svariati i titoli vinti dallo sportivo azzurro, ma alla fine questi ha dovuto dire basta, abbandonando per sempre l’attività agonistica.

Nelle ultime ore ha annunciato il campione Fabio Scozzoli, uno dei principali protagonisti del nuoto italiano degli ultimi anni, e un’atleta che ha appena smesso. Una carriera intensa per il romagnolo, la cui prima esplosione avvenne nel 2009, quando aveva 21 anni. All’epoca riuscì a battere il precedente primato italiano dei 100 rana, in precedenza detenuto dall’olimpionico Domenico Fioravanti.

In questa categoria Scozzoli ha raggiunto due dei primi grandi risultati della sua carriera. Due argenti, uno agli Europei e l’altro ai Mondiali di Shanghai del 2011 e poi tanti altri ottimi risultati. Nel 2012 Fabio è diventato campione mondiale in vasca corta e sempre in quella stagione ha preso parte all’unica Olimpiade della sua lunga carriera.

Addio a soli 34 anni: lacrime nello sport italiano

A Londra Scozzoli arrivò però solo settimo, e questo può essere considerato come uno dei più grandi ‘crucci’ della sua carriera. Un infortunio ai legamenti nel 2013 ha complicato e non poco i suoi risultati. Durante il suo periodo nel mondo del nuoto vanta però numerose soddisfazioni, in quanto vantare 11 titoli europei tra vasca lunga e corta tra 50 e 100 rana, senza dimenticare le staffette miste.

Nel corso degli anni è riuscito a rimanere competitivo ed a rivelarsi un prezioso alleato per l’astro nascente della rana italiana, vale a dire Nicolò Martinenghi, ma a quasi 34 anni è arrivata la drastica decisione. Nello scorso fine settimana si sono svolti i Settecolli, tra le competizioni del nuoto italiano maggiormente rinomate, per l’occasione Fabio Scozzoli ha deciso di gareggiare per un’ultima volta, ottenendo un buon quarto posto nella gara dei 50 rana vinti da Cerasuolo su Martinenghi e Viberti.

A termine di tale gara vi è stata l’ovazione da parte del pubblico per Fabio Scozzoli, che aveva già ufficializzato il ritiro nei giorni scorsi al Settecolli, in quanto non riusciva più ad essere competitivo. Le sue intenzioni erano quelle di smettere insieme alla moglie Martina Carraro, anche lei ranista e sposata lo scorso anno, ma per la collega ci sarà ancora l’occasione di poter staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi nel 2024, e d’ora in poi sugli spalti avrà un tifoso d’eccezione a seguirla e sostenerla.