Hamilton, richiesta spaventosa: ora la Mercedes trema

Lewis Hamilton ha deciso di non fare sconti. Ecco la richiesta pesantissima che il pilota ha presentato alla Mercedes.

La situazione in casa Mercedes, dal punto di vista dei risultati, non è certo delle migliori se comparata alle aspettative della vigilia. Merito o colpa, dipende dai punti di vista, di una Red Bull che non sta facendo sconti a nessuno e che, risultati alla mano, sta letteralmente ammazzando questo mondiale.

La scuderia tedesca a questo punto, mentre cerca di riuscire quantomeno a raggiungere la sorprendere Aston Martin, attualmente seconda forza del mondiale, con un occhio guarda già al prossimo campionato, nella speranza che il 2024 sia decisamente più favorevole. Nel farlo ha già praticamente confermato George Russell, il cui contratto è stato esteso fino al 2025. Accanto a Russell però non è ancora certo se ci sarà o meno Lewis Hamilton.

Dopo una scorsa stagione sottotono, nella quale Hamilton ha anche accusato la ‘freschezza’ del suo compagno di squadra, il pluricampione del mondo quest’anno è riuscito a ristabilire le gerarchie all’interno del box. Al momento il vantaggio del veterano nei confronti della giovane promessa è di ben 37 punti in classifica. Nel mirino di Hamilton ci sono Alonso e Perez che si stanno contendendo col britannico la seconda piazza del mondiale. Ma, finito questo 2023 complicato, quale sarà il futuro di Hamilton?

Hamilton, ecco le richieste per rinnovare con la Mercedes

Nelle scorse settimane c’erano state voci, a dire il vero molto suggestive, di un possibile approdo di Hamilton alla Ferrari. Stando però a quanto riporta il Daily Mail al momento tra Lewis Hamilton e la Mercedes non ci sarebbe la Ferrari, ma un problema relativo alle cifre. Nonostante le dichiarazioni da ambo le parti che hanno sviato l’argomento rinnovo, sembra proprio che le parti si stiano parlando, ma che le richieste di Hamilton al momento sembrino eccessive.

I punti principali di contrasto, stando al Daily Mail, sono la durata del contratto, con Hamilton che non vuole un 1+1 ma un contratto più lungo, e il bonus per la vittoria del mondiale. Al momento infatti nel contratto dell’inglese c’è un bonus di 15 milioni di sterline che si attiva solo in caso di vittoria del mondiale.

Hamilton vorrebbe che questa cifra fosse inserita nel contratto indipendentemente dalla vittoria o meno del titolo. Inoltre Hamilton pensa anche al dopo carriera e vorrebbe che gli fosse garantito un ruolo da brand ambassador una volta finita la sua carriera di pilota.