Calciomercato: Vlahovic al PSG, già bloccato il sostituto

La Juventus vuole sferrare l’assalto totale dopo l’addio di Dusan Vlahovic ad un passo dal PSG: chiusura immediata, ci siamo

La dirigenza bianconera non intende stare a guardare, ma vuole subito regalare un sostituto all’altezza. La storia d’amore tra Dusan Vlahovic e la Juventus è ormai arrivata ai titoli di coda: ora l’affare per il sostituto, già individuato da tempo.

Dopo stagioni non troppo esaltanti in Serie A e in campo internazionale, la Juventus vuole rendersi nuovamente protagonista con una campagna acquisti funzionale alle idee di Massimiliano Allegri. Tanti big andranno via per risanare anche il bilancio dopo i numerosi problemi per il caso plusvalenze e la manovra stipendi che hanno colpito la società torinese. Ora tutto è cambiato con l’arrivo del neo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che si è liberato dal Napoli per sposare il progetto della Juventus.

Da monitorare attentamente il fronte dell’attacco: Dusan Vlahovic è un promesso sposo del PSG con una rivoluzione importante nel reparto offensivo bianconero. L’attaccante serbo non è mai riuscito a sposare l’ideologia di Massimiliano Allegri segnando pochi gol nell’ultima stagione. Inoltre, la pubalgia l’ha martortiato a lungo tenendolo lontano dal terreno di gioco.

Calciomercato Juventus, chiusura per il sostituto di Dusan Vlahovic

Ora tutto è più chiaro per arrivare a trovare subito il sostituto. I tempi dovranno essere brevi per chiudere ogni tipo di affare regalando un nuovo attaccanto all’allenatore livornese, che è già tornato in campo per il ritiro estivo.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Luis Enrique avrebbe chiesto a gran voce un rinforzo importante per rinforzare l’attacco del PSG. Nel mirino c’è ormai da tempo l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, che non ha disputato una stagione da sogno sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Il suo addio era già nell’aria da tempo ed ora potrebbe esserci la cessione definitiva.

La Juventus ha già individuato i due profili per il post Vlahovic: una parte c’è Jonathan David del Lille, mentre dall’altra Okafor del Salisburgo. Soltanto sullo sfondo resistono Hojlund e Scamacca, che conoscono molto bene la Serie A. La Juventus continua a monitorare attentamente profili per l’attacco bianconero: l’obiettivo è quello di incassare tanti milioni per l’attaccante serbo per poi scegliere il sostituto in tempi brevissimi. Idee suggestive per chiudere l’ennesimo colpo in attacco con la speranza che sia quello giusto in ottica futura.