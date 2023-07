Allegri nei guai, subito una mazzata: out nella prima giornata di campionato

Dopo la decisione di Uefa di escludere la sua Juve dalla prossima edizione della Conference League, per Max Allegri bisogna registrare un’altra mazzata.

La Juventus ha finalmente ricevuto la tanta attesa decisione da parte della Uefa sulla partecipazione o meno alla prossima edizione della Conference League. La società che gestisce il calcio in Europa, infatti, ha escluso la ‘Vecchia Signora’ dalle competizioni europee della stagione 2023/24.

Tuttavia, oltre all’esclusione dalla Conference League, la Uefa ha deciso anche di multare la Juventus per 20 milioni di euro: anche se metà di questi milioni saranno elargiti solo se non verranno rispettati i paletti del fair play finanziario per i prossimi tre bilanci. La ‘Vecchia Signora’ ha deciso di non fare ricorso per la decisione dell’organo europeo.

Lo stesso Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, ha annunciato il mancato ricorso: “Siamo dispiaciuti per la decisione della Uefa. Restiamo fermamente convinti della bontà del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni, ma abbiamo preso la decisione di non presentare nessun appello contro questo giudizio”. Tuttavia, oltre all’esclusione dalle competizioni europee, per Massimiliano Allegri bisogna registrare altre brutte notizie, questa volta provenienti direttamente dal campo.

Juve, brutte notizie per Allegri: il centrocampista è out per infortunio per una quindicina di giorni

Come quanto scritto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, tra le fila della Juventus bisogna registrare l’infortunio di Nicolò Rovella. Il centrocampista, impegnato con il resto della squadra bianconera nella tournée negli USA, ha riportato una piccola lesione durante un allenamento. L’ex Monza, quindi, sarà costretto a stare lontano dai campi per circa una quindicina di giorni.

Nicolò Rovella, così come sempre riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è già rientrato a Torino, dove attenderà i propri compagni di ritorno dagli Stati Uniti (che terminerà il prossimo 3 agosto). La presenza del giocatore per la prima giornata di campionato contro l’Udinese è quindi in forte dubbio. Tuttavia, questa notizia dell’infortunio del centrocampista italiano non riguarda solo la Juventus di Massimiliano Allegri.

Tante squadre italiane, infatti, sono sulle tracce di Nicolò Rovella. Il calciatore, dopo l’ottima stagione disputata l’anno scorso con la maglia del Monza di Raffaele Palladino, ha di fatto convinto tanti club a puntare su di lui per la prossima annata. Tra i team interessati bisogna registrare anche la Lazio dell’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri.