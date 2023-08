Sorpresa Handanovic: nuova squadra in Serie A, firma subito

Nonostante si vada per i 40 Samir Handanovic non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Dopo il sofferto addio all’Inter dello scorso giugno, il portiere sloveno è pronto ad intraprendere una nuova avventura in carriera.

Sino ad oggi non si è praticamente mai parlato di cosa ne potesse essere di Samir Handanovic, ma di punto in bianco sarebbe stata registrata una svolta che cambia a sorpresa il futuro dell’ex capitano dell’Inter in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il portiere sloveno potrebbe essere il colpo a sorpresa per la porta di una big di Serie A. Svincolato, Handanovic rappresenta essere una vera e propria opportunità per la società che, con i dovuti tempi, starebbe seriamente valutando quest’operazione.

Calciomercato: nuova squadra in Serie A per Samir Handanovic

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Samir Handanovic in questo calciomercato, che a quanto pare sarebbe vicino ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, nonostante diverse fonti parlavano addirittura di ritiro per lui. Lo sloveno però non ha alcuna intenzione di dare credito a quanto detto sul suo conto nelle scorse settimane, e per questo sarebbe pronto a rimboccarsi le maniche, allacciarsi i guantoni e tornare in pista.

Essendo svincolato Samir Handanovic rappresenta essere una vera e propria opportunità di mercato per tantissime squadre, anche perché nonostante sia in una fase calante della sua carriera lo sloveno potrebbe portare all’interno degli spogliatoi esperienza e mentalità vincente. Aspetti, questi, da non sottovalutare assolutamente, e che avrebbero svolto un ruolo fondamentale nella scelta di una big di Serie A, che per completare il proprio pacchetto di portieri starebbe pensando di puntare proprio sull’ex Inter.

Stando infatti a quanto riportato da fantacalcio.it, Samir Handanovic potrebbe diventare un’opportunità per la Lazio in questo calciomercato, che potrebbe dunque riaccogliere il portiere sloveno che già ha vestito la maglia biancoceleste nel 2006.

Calciomercato Lazio: suggestione Handanovic per la porta

La Lazio starebbe dunque pensando a Samir Handanovic per completare la griglia di portieri da mettere a disposizione di Maurizio Sarri in vista di questa, imminente, prossima stagione. Svincolato, lo sloveno rappresenterebbe essere una vera e propria opportunità per il club biancoceleste, che sarà comunque costretto a muoversi sul fronte portiere dopo gli ultimi interessanti movimenti registrati dalle parti di Formello.

Con Luis Maximiano ad un passo dall’Almeria, la Lazio avrebbe infatti avviato la ricerca per un abile e nuovo vice Provedel. All’inizio l’idea di Lotito era quella di investire su Audero, ma visto e considerato che il portiere della Samp è ad un passo dall’Inter il club biancoceleste avrebbe iniziato seriamente a valutare l’opportunità Samir Handanovic.

Handanovic-Lazio: le ultime

Samir Handanovic dopo l’addio all’Inter è attualmente svincolato. L’ex capitano nerazzurro, che viaggia verso i quaranta, sarebbe stato proposto alla Lazio di Claudio Lotito, che è alla ricerca di un nuovo vice Provedel.

Al momento questo trasferimento rimanere una semplice suggestione, dato che non c’è stato ancora nessun contatto fra le parti. Certo è che, però, qualora non ci dovesse essere di meglio sul mercato, Handanovic rappresenterebbe essere per la Lazio un acquisto sicuro vista l’esperienza dello sloveno fra i pali.