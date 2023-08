Federica Panicucci illumina la notte: gambe roventi

Federica Panicucci resta sempre una delle conduttrici di Mediaset più osservate, si gode il relax estivo dopo i tanti impegni in tv.

In attesa della prossima stagione sul piccolo schermo, il pubblico resta stupito dalla vitalità della conduttrice, che mostra un fisico da ragazzina e si concede un bagno decisamente insolito.

Da anni è una dei punti fermi di Mediaset, un riferimento importante per le mattine degli italiani. Federica Panicucci è un volto tra i più affidabili della televisione privata, una conduttrice maturata nel corso degli anni e diventata così di sicuro affidamento. Non è solo un abile presentatrice ma anche un personaggio pubblico che ha mantenuto il suo pubblico, grazie alla sua vitalità e una bellezza senza età.

Lo dimostra anche sui social, il suo profilo è uno dei più seguiti anche per foto che fanno invidia alle ragazzine: le gambe della Panicucci sono uno spettacolo per i fan. La conduttrice si gode i momenti in famiglia e, soprattutto, accende l’entusiasmo dei fan, anche con foto notturne.

Federica in gamba, la Panicucci fa sognare

Le ultime caricate sul suo profilo sono diventate particolarmente virali, proprio perché la Panicucci si mostra in splendida forma, reggendo senza dubbio il passo con le millennial influencer che ancora dovranno dimostrare di poter sostenere la scena per tanti anni. La conduttrice lo fa ormai con disinvoltura, al molo Federica mostra le gambe ed è uno spettacolo per il web.

Il gonnellino dorato e le lunghe gambe sono così uno show notturno imprevedibile, che conquista subito i social e i tanti fan della bionda conduttrice. I commenti non mancano, il pubblico maschile ne elogia l’eleganza nel portamento, il sorriso e il fisico slanciato, quello femminile analizza il tutto a 360 gradi aggiungendo anche qualche polemica, nel porre un confronto con Barbara D’Urso. Al confronto della conduttrice campana, però, la Panicucci ha la certezza di tornare in video con Mediaset, dal 22 settembre in poi.

Una curiosità è emersa inoltre nei giorni scorsi, rilevata dalla rivista Di più tv, che ha raccontato un aneddoto curioso dal passato della stessa presentatrice. Federica Panicucci babysitter da Paolo Bonolis, è affiorato un ricordo di tanti anni fa quando l’allora studentessa si guadagnava qualcosa occupandosi del primo figlio del conduttore. Che le suggerì poi di tentare la carriera nel mondo dello spettacolo e fu presa come centralinista di Portobello. Da lì in poi, l’evolversi di una presentatrice sempre al centro dell’attenzione.